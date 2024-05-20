Bornova Belediyespor İzmir 1. Amatör Lig 4. Grup\'ta Şampiyon Oldu

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(İZMİR)- İzmir 1. Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bornova Belediyespor, şampiyon oldu. Yeşil-beyazlı ekip, Süper Amatör Lig'e yükselme yolunda play-off mücadelesi verecek.

Yusuf Tırpancı Sahası'nda Bornova temsilcilerinden Kanderespor ile oynadığı karşılaşmayı 7-0 kazanan Bornova Belediyespor, sekiz takımın bulunduğu grupta ligin bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Antrenörler Halit Keser ile Fatih Dönmez yönetimindeki yeşil-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan golleri Ayberk, Onur ve Baran attı.

Sadece 1 kez yenildi

Bornova Belediyespor, ilk iki sırada yer alan takımların Süper Amatör Lig'e çıkmak için play-off mücadelesi verdiği grupta sezonun bitimine iki hafta kala puanını 31'e çıkardı. Ligi ilk iki sırada içinde bitirmeyi garantileyen yeşil-beyazlı ekip 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Attığı 53 gole karşılık kalesinde sadece 5 gol gördü.

"Gençlerimizle gurur duyuyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Süper Amatör Lig'e yükselme mücadelesi veren genç oyuncuları kutlayarak, "Elde ettiğiniz başarıyla gurur ve mutluluk duyuyor, devamının geleceğine de inanıyoruz. Sizlerden isteğimiz Bornova'ya yakışır biçimde centilmence ve dostça mücadele etmeniz" dedi.