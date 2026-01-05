Bornova'da 2025 Dönüşüm Yılı

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 2025 yılında ulaşım altyapısından sosyal hizmetlere, yeşil alanlardan inovasyon ve çevre yatırımlarına kadar geniş bir alanda kapsamlı projeler hayata geçirerek ilçede büyük dönüşüm gerçekleştirdi. Yenilenen caddeler, açılan meydan ve parklar, Akıllı Şehir ve Yerel Tohum Merkezi gibi yeni tesisler, Kent Lokantaları, Kent Kasap ve büyüyen Kent Bostanları projeleri hem yaşam kalitesini hem de sosyal dayanışmayı güçlendirdi. Başkan Ömer Eşki, çalışmaların hedefinin Bornova'yı daha adil, üretken ve sürdürülebilir bir kent haline getirmek olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi, 2025 yılında hayata geçirdiği proje ve yatırımlarla ilçenin ulaşım altyapısından sosyal dayanışmaya, yeşil alanlardan teknoloji ve inovasyona kadar geniş bir alanda kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdi. "Üreten, dayanışan ve geleceğe hazırlanan Bornova" vizyonuyla yürütülen çalışmalar, kentin yaşam kalitesini yükseltirken Bornovalılar tarafından da ilgi gördü.

Ulaşım seferberliği: Yenilenen caddeler, güçlenen trafik güvenliği

Bornova Belediyesi, 2025 yılında ilçenin dört bir yanında yol, asfalt, kaldırım ve kavşak düzenlemelerini kapsayan geniş ölçekli ulaşım seferberliği başlattı. Trafiğin en yoğun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nin bulunduğu okullar bölgesinde asfaltlama ve yaya güvenliğini artıran düzenlemeler hayata geçirildi.

Pınar Caddesi ve Mustafa Kemal Caddesi yenilenerek peyzaj çalışmalarıyla tamamen farklı bir görünüme kavuştu. Suvari Caddesi ve bağlantılı sokaklar yenilenirken, Bornova Caddesi genişletildi, kaldırım ve kavşak düzenlemeleriyle trafik akışı rahatlatıldı. Ayrıca Türkan Özilhan Hastanesi'ne alternatif yol açılarak sağlık ulaşımı kolaylaştırıldı. Kent genelinde yürütülen çalışmaların yanı sıra Tır Parkı ve Motokurye Parkı da hizmete alındı.

Başkan Ömer Eşki, ulaşım yatırımlarını; "Bornova'da ulaşım yalnızca altyapı değil, bir yaşam güvenliği meselesi. Yaptığımız düzenlemelerle hem trafik yoğunluğunu azaltıyor hem de hemşehrilerimizin günlük hayatını daha konforlu ve güvenli hale getiriyoruz." sözleriyle değerlendirdi.

Yeni meydanlar ve parklar: Kent kimliğini güçlendiren kamusal alanlar

2025 yılında Bornova'nın kamusal alanları da baştan tasarlandı. Abide-i Hürriyet Meydanı, Bisiklet Performans Parkı ve KKTC Parkı açılarak kent yaşamına yeni sosyal buluşma alanları kazandırıldı.

Baştan aşağı yenilenen dört parka ise anlamlı isimler verildi: Şehit Fehmi Taşkın, Yılmaz Çapın, Güney Temiz ve Madımak'ta katledilenlerin anısına düzenlenen parklar, hem toplumsal hafızayı yaşatan hem de dayanışma duygusunu güçlendiren yaşam alanlarına dönüştü.

Başkan Eşki, "Parklarımız yalnızca yeşil alan değil; ortak hatıranın, dayanışmanın ve birlikte yaşam kültürünün mekanlarıdır. Bornova'nın geleceğini yeşille, hafızayla ve umutla büyütüyoruz." dedi.

İnovasyon, üretim ve kent hizmetlerinde yeni merkezler açıldı

Bornova Belediyesi, 2025 yılında belediyecilik kapasitesini artıran ve kentin geleceğine yön veren yeni merkezleri hizmete aldı:

Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon Merkezi

Yerel Tohum Merkezi

Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır Ek Hizmet Binası

Eros Kedi Kliniği

BBŞT Akademi

Kıyafet Pazarı

Bu yatırımlar, hem teknoloji ve inovasyonu hem de sosyal dayanışmayı güçlendiren kurumsal yapılar olarak öne çıktı.

Yangınla mücadele ve çevreci filo: Doğa ve kent için güçlü altyapı

Artan orman yangını riskine karşı belediye filosu yangın söndürme araçları ve tankerlerle güçlendirildi. Buna ek olarak araç parkına kazandırılan elektrikli araçlar, çevreci ve düşük karbonlu kent hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağladı.

"Doğayı korumak, Bornova'nın geleceğini korumaktır" diyen Başkan Ömer Eşki, hem afetlere karşı hazırlıkları artırdıklarını, hem de çevreci belediyecilik anlayışını güçlendirdiklerini vurguladı.

Sosyal belediyecilikte güçlü adımlar: Kent Lokantaları, Kent Kasap ve Kent Marketler

Dayanışma odaklı hizmetler 2025'te genişleyerek devam etti. 2024'te açılan Çamdibi Kent Lokantası'nın ardından Mevlana ve Kızılay Kent Lokantaları hizmete girdi. Uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti özellikle öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek sağladı.

2024'te faaliyete geçen 7 Kent Market'in ardından, 2025'te Kızılay Mahallesi'nde Kent Kasap açıldı ve gıda destek modeli yeni bir boyut kazandı.

Kent bostanları büyüdü: 500 kadın üretime katıldı

Bornova Belediyesi'nin tarımsal dayanışma ve üretim modeli olan Kent Bostanları, 2025'te önemli ölçüde genişledi. İlki Pınarbaşı'nda açılan bostanların sayısı 7'ye çıkarıldı; bu alanlardan yararlanan kadın sayısı ise 500'e ulaştı.

Kadın emeğine verilen öneme dikkati çeken Başkan Eşki, "Kent Bostanları yalnızca üretim alanı değil; kadınların dayanışma, üretime katılım ve ekonomik özgürlük mekanıdır. Bornova'da üretimi büyütürken emeği güçlendiriyoruz." diye konuştu.