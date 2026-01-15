Bornova'da Amatör Spora Yatırım Hamlesi

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelerek ilçede özellikle futbol sahaları başta olmak üzere hayata geçirilecek yeni spor yatırımlarını anlattı. Yusuf Tırpancı Stadı'nın olduğunu alanda yeni futbol sahaları yapılacağını, Doğanlar Stadı'nın yenileneceğini ve birçok tesisin kapalı tribünlü hale getirileceğini belirten Eşki, amatör kulüplere 2026 yılında 2 milyon 400 bin TL nakdi destek sağlanacağını açıkladı. Yapılacak yatırımların merkezinde gençler ve çocukların olduğunu vurguladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'daki amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle Atatürk Stadı'nda, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (İASKF) tarafından kullanılan Amatör Evi'nde bir araya geldi. Toplantıya İASKF Başkanı Efkan Muhtar, Bornova Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Yılmaz, Bornova Belediyesi'nin ilgili bürokratları ve çok sayıda kulüp temsilcisi katıldı.

Toplantıda Başkan Eşki, görev süresinin geride kalan yaklaşık iki yıllık döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen altyapı ve yol çalışmalarına öncelik verdiklerini belirterek, önümüzdeki süreçte spor tesislerine, özellikle de futbol sahalarına yönelik önemli yatırımların hayata geçirileceğini açıkladı.

Yusuf Tırpancı için heyecan verici proje

Bornova'nın, İzmir'de en fazla amatör kulübün faaliyet gösterdiği ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Eşki, yapılacak tüm çalışmalarda gençlerin ve çocukların öncelikli hedef kitle olduğunu vurguladı. 50 kulübün ihtiyacının ufak tefek çalışmalarla karşılanamayacağını söyleyen Eşki, "Yusuf Tırpancı Sahası'nın arka tarafında çok büyük bir atıl alan var. Bu alanla ilgili yürüttüğümüz plan çalışmalarını yakında Büyükşehir Belediyesi'ne sunacağız. Uygun görülüp onay verilir ise mevcut sahalarla birlikte yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alan ortaya çıkacak. Burada tribünleri, soyunma odaları ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte resmi maç oynanabilecek üç futbol sahası yapacağız. Bu sahalar Bornova'daki maç yükünü önemli ölçüde hafifletecek" diye konuştu.

Doğanlar Stadı baştan sona yenileniyor

Doğanlar Stadı ile ilgili müjdeli haberi de kulüp temsilcileriyle paylaşan Başkan Ekşi, "Doğanlar Stadı'nı zemininden soyunma odalarına, çevre düzenlemesinden tüm altyapısına kadar baştan aşağı yenileyeceğiz. Şu anda ihale aşamasındayız. Mart ayında ihaleyi alacak firmaya yer teslimini yapacağız ve bu yıl içinde çalışmaları tamamlayacağız. Bu tesisten bölgedeki 4 amatör kulüp yararlanacak" dedi.

Şehir Stadı ve Tatlı Mustafa Stadı'na kapalı tribünler büyüyor

Tribün düzenlemeleriyle ilgili de önemli adımlar atılacağını belirten Başkan Eşki, şunları söyledi:

"Resmi tören ve kutlamalara da ev sahipliği yapan Bornova Şehir Stadı kapalı tribününün sağında ve solunda kalan açık alanları kapatarak tamamını kapalı tribün haline getireceğiz. Aynı şekilde Taç Sanayi Sahası olarak bilinen Tatlı Mustafa Stadı'nda da tribünlerinin tamamını kapatmak istiyoruz."

Mahalle sahaları yenileniyor, büfeler tek elden yönetilecek

Mahallelerdeki spor alanlarının da yenileneceğini belirten Başkan Eşki, "Yunus Emre, Yeşilçam ve Atatürk Mahallesi'ndeki halı sahalar tamamen elden geçirilecek. Ayrıca tüm sahalarda tek tip, tek elden yönetilen büfeler açılacak" diye konuştu.

"Tesisleri birlikte koruyacağız"

Yapılacak yatırımlar kadar tesislerin korunmasının da önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Eşki, kulüp yöneticilerine ve antrenörlere "Bu tesislerin ve çevrenin korunması konusunda sizlere büyük görev düşüyor. Gençlere ve çocuklara bu bilinci aşılayın. Tesisleri korusunlar, doğru kullansınlar ve çevreye sahip çıksınlar" çağrısında bulundu.

Efkan Muhtar: "Başkan Eşki amatör sporun abisi"

İASKF Başkanı Efkan Muhtar ise yapılan ve yapılacak tüm çalışmalar için Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki'ye teşekkür ederek şunları söyledi:

"İzmir'deki 320 amatör kulübün 50'si Bornova'da faaliyet gösteriyor. Bu gerçekten çok büyük bir oran ve belediyenin işinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Başkanımız bu kulüplerin hem abisi hem başkanıdır. Tüm amatör kulüplerimizden ricam, tesislerin temiz kullanılması ve korunmasıdır."

Amatör kulüplere 2026'da 2 milyon 400 bin TL yardım

Bornova Belediyesi, 2026 yılında liglere katılan 46 amatör kulübe ve ayrıca altyapı ekipleri dahil olmak üzere Türkiye Şampiyonalarına katılan takımlara toplam 2 milyon 400 bin TL nakdi yardım yapacak.

Kulüp temsilcilerinden tam destek

Toplantıda söz alan kulüp temsilcileri, tek tek sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Özellikle Yusuf Tırpancı Sahası çevresinde yapılması planlanan çalışmaların son derece heyecan verici olduğunu belirten temsilciler, Başkan Ömer Eşki ve Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.