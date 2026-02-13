Kent Lokantası'nda Dayanışma Sofrası Büyüyor - Son Dakika
Kent Lokantası'nda Dayanışma Sofrası Büyüyor

13.02.2026 11:17  Güncelleme: 13:00
Kent Lokantası'nda başlatılan Askıda Yemek uygulaması sayesinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği sağlanıyor. Başkan Ömer Eşki, sosyal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, 'Bu kentte kimse yalnız ve aç kalmasın' dedi.

(İZMİR) - Kent Lokantası'nda hayata geçirilen Askıda Yemek uygulamasıyla vatandaşlar, online bağış veya lokanta kasaları üzerinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği sağlayabiliyor. Başkan Ömer Eşki, Bornova'da kimsenin yalnız ve aç kalmaması için sosyal dayanışmayı büyüttüklerini söyledi.

Bornova Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası Askıda Yemek uygulaması, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Vatandaşlar, ister online bağış yaparak ister Kent Lokantası kasalarından askıda yemek bırakarak dayanışmaya katkı sunabiliyor.

Uygulama, hem ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destek oluyor hem de toplumda paylaşma bilincini güçlendiriyor.

Başkan Eşki: "Bu kentte kimse yalnız ve aç kalmasın"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Askıda Yemek uygulaması, Bornova'nın vicdanını ve dayanışma ruhunu yansıtıyor. Bu kentte kimsenin aç kalmasına izin vermeyeceğiz. Dayanışmayı büyüterek daha adil bir Bornova'yı birlikte kuracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

