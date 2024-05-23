Bornova Belediyesi, öğrencilere çevre bilinci ve iklim değişikliği eğitimleri veriyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, öğrencilere çevre bilinci ve iklim değişikliği eğitimleri veriyor

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Bornova Belediyesi, çevre bilincinin artırılması ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla öğrencilere yönelik eğitim ve atölyeler düzenlemeye devam ediyor. Eğitimlerde atık yönetimi, geri kazanım ve atık azaltımının önemi vurgulanıyor. Ayrıca üniversite öğrencilerine de atık yönetim stratejileri ve iklim değişikliği konularında bilgilendirmeler yapılıyor.

23.05.2024 11:55  Güncelleme: 12:24
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, çevre bilincinin artırılması ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla öğrencilere yönelik eğitim ve atölyeler düzenlemeye devam ediyor.

Bornova Beldiyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Eğitimi', 'Farkındalık Atölyesi', 'Atık Takası' ve 'Eğitim Dalgası' etkinlikleri yoğun ilgi görüyor.

Çalışmalar ile çocukların evlerinde biriktirdikleri atık pil, atık yağ ve ambalajların Bornova Belediyesi ile eğitim kurumları arasında yürütülecek koordineli çalışmalar ve iş birliği çerçevesinde ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor. Atık Getirme Merkezi'nin de daha etkin bir şekilde kullanılması teşvik ediliyor.

Atık azaltımının önemi anlatıldı

Eğitimler kapsamında Bornova Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ne gelen Bornova Şehitler Ortaokulu öğrencileri hem eğitim aldı hem de  çevre bilinci ve atık azaltımı konusunda yaptıkları resimleri Bornova Belediyesi'ne hediye etti. Eğitimlerde geri kazanılabilir atıkların, ambalaj atıklarının mutfak atıkları ile karıştırılmadan ayrı biriktirilmesi ve bu atıklardan ham madde üretilerek ekonomiye katkı sağlanabileceği anlatıldı. Ayrıca bitkisel atık yağların lavabolara dökülmesinin çevre sağlısı açısından sakınca oluşturduğu ve kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara yol açabileceği vurgulandı. Bu atıkların temiz pet şişelerde biriktirilip toplanrak tekrar geri kazanılabileceği aktarıldı.

Üniversite öğrencilerine de atık yönetim stratejileri, dünyadaki su kaynakları ve kıtlığı, karbon ayak izi ve doğaya salınan sera gazları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Bornova Belediyesi'nden eğitim alan öğrenciler, edindikleri bilgileri okullarındaki, sokaklarındaki arkadaşları ve aileleri ile paylaşarak bir eğitim neferi gibi çalışacak, atık yönetimi ve iklim değişikliği ile mücadelede çarpan etkisi oluşturacak.

Bornova Belediyesi, öğrencilere çevre bilinci ve iklim değişikliği eğitimleri veriyor
Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi, öğrencilere çevre bilinci ve iklim değişikliği eğitimleri veriyor - Son Dakika

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