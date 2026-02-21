Bornova'da Pazar ve Marangoz Atıkları Kompost Gübreye Dönüştürülüyor - Son Dakika
Bornova'da Pazar ve Marangoz Atıkları Kompost Gübreye Dönüştürülüyor

21.02.2026 11:05  Güncelleme: 13:18
Bornova Belediyesi'nin düzenlediği atölyede, kadınlar geri dönüştürülmüş malzemelerle kompost üretimi yaparak çevre bilinci ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitim aldı. Çalışma, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kent yaşamına katkı sağlıyor.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği "Kendi Kompost Kovamı Yapıyorum, Kendi Kompostumu Üretiyorum" atölyesinde, pazar ve marangoz atıkları komposta dönüştürülerek döngüsel ekonomiye kazandırıldı. Kent bostanında üretim yapan kadınlar hem uygulamalı kompost eğitimi aldı hem de su tasarrufu ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmanın çevre bilinci ve sürdürülebilir kent yaşamı açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmada, kentte ortaya çıkan organik atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılması ve sürdürülebilir kent yaşamına katkı sağlanması hedeflendi. Eğitimi, Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Yüksek Çevre Mühendisi Fatma Mesutgil verdi. Kent bostanında üretim yapan kadınlar, geri dönüştürülmüş malzemelerle kendi kompost kovalarını oluştururken, kompostun oluşum sürecini ve organik atıkların doğru ayrıştırılmasını uygulamalı olarak öğrendi. Atölye sonunda üretilen kompostlar kent bostanında kullanılarak sebze ve bitkilerin doğal yöntemlerle beslenmesine katkı sundu.

Su, toprak ve eşitlik aynı döngüde

2026 Dünya Su Günü'nün "Su ve Cinsiyet Eşitliği" teması kapsamında atölyede, kompost uygulamalarının toprağın su tutma kapasitesini artırarak sulama ihtiyacını azalttığı vurgulandı. Bu yaklaşımın hem su tasarrufu sağladığı hem de kadınların üretim süreçlerindeki iş yükünü hafifleten önemli bir pratik olduğu ifade edildi.

Başkan Eşki: "Küçük Adımlar Büyük Dönüşümler Yaratır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, atölyenin yalnızca bir geri dönüşüm faaliyeti olmadığını vurgulayarak, "Atığı kaynak olarak gören bu yaklaşım, kent tarımıyla çevre bilincini buluşturuyor. Kadınların üretimde güçlenmesi, suyun ve toprağın korunmasıyla birlikte ele alındığında gerçek bir sürdürülebilirlikten söz edebiliriz. Bornova'da küçük adımlarla başlayan bu dönüşüm, kent ölçeğinde büyük bir çevre bilincine dönüşecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

13:06
12:58
12:45
12:29
12:14
12:08
