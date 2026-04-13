Bornova'da Kadınlar Yogayla Güçleniyor

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik olarak düzenlenen yoga dersleri, EVKA-3'te bulunan Kadın Dünyası'nda devam ediyor. Sağlıklı yaşamı desteklemek ve kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen kurslar, her geçen gün daha fazla vatandaşa ulaşıyor.

Cuma günleri gerçekleştirilen yoga eğitimleri, 30'ar kişilik iki grup halinde düzenleniyor. Toplamda 60 kadının faydalandığı derslerde katılımcılar hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan çalışmalar, özellikle stres yönetimi, esneklik ve genel vücut sağlığı açısından önemli katkılar sağlıyor.

11 farklı branşta eğitim

Bornova Belediyesi yalnızca yoga ile sınırlı kalmayarak, kadın, erkek, çocuk ve her yaş grubuna hitap eden toplam 11 farklı branşta spor kursları düzenliyor. Bu kurslar sayesinde ilçe sakinleri, farklı spor dallarını deneyimleme ve düzenli spor alışkanlığı kazanma imkanı elde ediyor.

Hedef, daha fazla noktada daha fazla kadına ulaşmak

Belediye yetkilileri, kadınlara yönelik kursların gördüğü yoğun ilgiden memnun olduklarını belirtirken, önümüzdeki süreçte benzer eğitimlerin Bornova'nın farklı mahallelerinde de yaygınlaştırılmasının planlandığını ifade ediyor. Amaç, daha fazla kadına ulaşarak sağlıklı ve aktif yaşamı desteklemek.