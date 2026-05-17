Bornova'da Sağlık Seferberliği... Öğrencilere Yönelik Eğitimler Sürüyor

17.05.2026 10:16  Güncelleme: 11:26
Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik başlattığı kapsamlı sağlık eğitimleri devam ediyor. Program kapsamında eğitimler bu kez Okyanus Koleji ve Fen Bilimleri Okulları öğrencileriyle buluştu. Sağlıklı beslenme, hijyen, ağız ve diş sağlığı ile temel ilk yardım konularını kapsayan eğitimler, öğrencilerin erken yaşta doğru alışkanlıklar kazanmasını hedefliyor.

Her okulda iki gün süren programlar, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor ve her ay iki farklı okulda uygulanmaya devam ediyor.

UYGULAMALI VE İNTERAKTİF EĞİTİM MODELİ

Alanında uzman sağlık profesyonelleri tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler yalnızca dinleyici değil, aktif katılımcı oluyor. Sunumların ardından soruların yanıtlanmasıyla interaktif bir ortam oluşturulurken, günlük yaşamda uygulanabilecek pratik bilgiler de paylaşılıyor. Eğitim başlıkları arasında sağlıklı beslenme alışkanlıkları, kişisel hijyen kuralları, ağız ve diş sağlığının korunması, duruş bozukluklarının önlenmesi ve temel ilk yardım bilgileri yer alıyor.

"SAĞLIKLI TOPLUM" İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmanın önemine dikkati çekerek, "Çocuklara sağlık bilincini erken yaşta kazandırmak en güçlü yatırımdır. Bu eğitimlerle geleceğe daha sağlıklı bir toplum hazırlıyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi'nin sağlık eğitim programının ilerleyen aylarda daha fazla okula ulaşması hedefleniyor. Proje ile çocukların hem bireysel sağlık farkındalıklarının artırılması hem de toplum genelinde bilinç düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:45
13:22
12:15
11:51
11:44
10:53
