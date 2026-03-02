Bornova'da Oyuncak Kütüphanesi Çocukları Oyuncaklarla Buluşturuyor - Son Dakika
Bornova'da Oyuncak Kütüphanesi Çocukları Oyuncaklarla Buluşturuyor

02.03.2026 11:26  Güncelleme: 12:40
Bornova Belediyesi, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde açtığı Oyuncak Kütüphanesi ile ekonomik zorluklar yaşayan çocuklara oyuncak temin ediyor. 'Ben Oynadım, Sıra Sende' kampanyası ile 1500 oyuncak çocuklara ulaştı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde açtığı Oyuncak Kütüphanesi'nde "Ben Oynadım, Sıra Sende" kampanyası kapsamında yaklaşık bin 500 oyuncak çocuklara ulaştı. Çocuklar oyuncakları ödünç alıp oynadıktan sonra geri getirerek paylaşmayı öğreniyor.

Bornova Belediyesi, ekonomik zorluklar nedeniyle oyuncaklara erişemeyen çocuklar için Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde Oyuncak Kütüphanesi'ni hizmete açtı. Bornova Belediyesi'nin geçen haziran ayında açtığı Oyuncak Kütüphanesi'nde, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürütülen "Ben Oynadım, Sıra Sende" kampanyası ile bugüne kadar yaklaşık bin 500 oyuncağın çocuklara ulaştırıldığı bildirildi.

Çocuklar oyuncakları ödünç alıp geri getiriyor

Oyuncak Kütüphanesi'nden yararlanan çocukların, ödünç aldıkları oyuncaklarla oynadıktan sonra oyuncakları geri getirdiği belirtilerek, bu süreçte çocukların hem eğlendiği hem de paylaşmanın değerini öğrendiği kaydedildi. Minik kullanıcıların, kütüphaneden aldıkları oyuncaklarla yaşadıkları keyfi ve mutluluğu dile getirdiği aktarıldı.

"Her çocuğun oyun oynama hakkı vardır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeye ilişkin, "Her çocuğun oyun oynama hakkı vardır. Oyuncak Kütüphanemiz, sadece oyuncak paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda dayanışmayı ve paylaşmanın güzelliğini öğretiyor. Bu projeyi birlikte büyütmek için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Haydi Bornova, bu güzel projeyi birlikte kucaklayalım" ifadelerini kullandı.

Oyuncak Kütüphanesi'nin, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir platform olarak çocukların gelişimine katkı sağladığı belirtilirken, projeye destek vermek isteyenlerin kütüphaneye oyuncak bağışında bulunabileceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

