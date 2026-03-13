Bornova'da Şehit Aileleri ve Gazilerle Duygu Dolu İftar

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla katılımcılar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okurken program semazen gösterisiyle anlam kazandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de masaları tek tek dolaşarak şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Bornova Belediyesi, şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı bir iftar programı düzenledi. Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla tüm katılımcılar hep birlikte İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu.

Şehit aileleri ve gazilere vefa

Şehit aileleri ve gazilerin yoğun katılım gösterdiği programda manevi atmosfer semazen gösterisiyle daha da anlam kazandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de iftara katılarak tüm masaları tek tek dolaştı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Programda Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Başkan Ömer Eşki'ye çiçek takdim etti. Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Burçin Dal ise Eşki'ye plaket verdi.

"İstiklal Marşı bize korkmamayı emreder"

Ramazan ayının manevi atmosferinde şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmanın büyük bir onur olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuşmasında duygusal mesajlar verdi. Şehit ailelerinin ve gazilerin acılarının hiçbir zaman dinmediğini bildiklerini ifade eden Eşki, İstiklal Marşı'nın milletin karakterini ve direncini anlatan en güçlü metinlerden biri olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nın "Korkma" sözüyle başladığını hatırlatan Eşki, bunun Türk milletine verilen en büyük emirlerden biri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biz de bugün biliyoruz ki cumhuriyetimize, birliğimize ve bütünlüğümüze; uğruna kan akıtılan, can verilen bütün milli değerlerimize yönelik içeriden ve dışarıdan saldırılar var. Ama İstiklal Marşı'ndan aldığımız emir gereği asla korkmayacağız. Bu ülkeyi, bu toprakları, bayrağını seven herkes birlik ve beraberlik içinde olmak zorunda. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yol, bu millet için en güçlü rehberdir. Bu yolda yürüyen bir milleti kimse yıkamaz."

Konuşmasının sonunda şehit aileleri ve gazilere teşekkür eden Eşki, "Bu mübarek Ramazan'da bizimle aynı sofrada olduğunuz için hepinize minnettarız. Asla hakkınız ödenmez. Bir kardeşiniz, bir evladınız olarak ömrüm boyunca sizlerin yanında olmaya çalışacağım" dedi.