Bornova'da Trafik Sorununu Çözmek İçin Kavşak Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Bornova'da Trafik Sorununu Çözmek İçin Kavşak Çalışmaları Başladı

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Bornova Belediyesi, Anadolu Lisesi Kavşağı'ndaki trafik sorununu çözmek amacıyla köprü üzerine döner kavşak inşaatına başladı. Proje, ocak ayında tamamlanacak ve bölgedeki trafik tıkanıklığını önlemeyi hedefliyor.

03.01.2025 09:44  Güncelleme: 10:07
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Anadolu Lisesi Kavşağı'nda trafik sorununu çözmek için yenileme çalışmalarına başladı. Köprü üzerine yapılacak döner kavşak ile Karacaoğlan, Kazım Dirik ve Yunus Emre Mahalleleri arasındaki bağlantı güçlendirilecek, bölgedeki trafik tıkanıklığı önlenecek. Başkan Ömer Eşki, projenin ilçedeki trafik düzenlemelerinin ilk adımı olduğunu belirterek çalışmaların ocak ayında tamamlanacağını duyurdu.

Bornova Belediyesi, ilçe genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve yolları daha konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Muhittin Erel Caddesi üzerinde, Bornova Anadolu Lisesi Kavşağı olarak bilinen bölge yeniden düzenleniyor. Mevcutta bulunan köprü üzerine döner kavşak yapılacak ve bu düzenleme Karacaoğlan, Kazım Dirik ve Yunus Emre Mahalleleri arasında bağlantıyı güçlendirecek. Bölgedeki trafik tıkanıklığını ortadan kaldırmayı hedefleyen projenin ocak ayında tamamlanması planlanıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kavşak çalışmalarını yerinde inceleyerek, şu bilgileri verdi:

"Trafik sorununa köklü çözümler getiriyoruz"

"Forum Bornova ile Bornova Anadolu Lisesi'nin kesiştiği yerdeyiz. Burada çok ağır aksak işleyen bir trafik var. Onu açmak için buraya bir kavşak yapıyoruz. Ayrıca Karacaoğlan Mahallesi'nden Yeşilova tarafından bu istikamete doğrudan geçiş sağlanacak. Bu, trafik hamlelerimizin ilki. Mahfel'deki virajların düzeltilmesi, Forum Bornova yolunun dönüş yönünün açılması ve Doğanlar Mahallesi'ne girişler de sırada. Fen İşleri Müdürlüğümüz kavşak düzenlemelerini yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de peyzaj düzenlemeleriyle yolları güzelleştirecek."

Kaynak: ANKA

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