Gülşah Durbay'ın Adı Bornova'da Yaşayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gülşah Durbay'ın Adı Bornova'da Yaşayacak

07.01.2026 12:23  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi Meclisi, yeni açılacak Gençlik Merkezi'ne hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını vermeyi oy birliğiyle kabul etti. Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu kararın gençlere ve yerel yönetim için anlamlı bir vefa örneği olduğunu belirtti.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Meclisi'nin yılın ilk toplantısında, Ergene Mahallesi'ndeki yeni açılacak Gençlik Merkezi'ne kısa süre önce vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kararın gençlere ve yerel yönetime değer katan bir vefa örneği olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi Meclisi'nin yılın ilk toplantısı Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer'in yönettiği toplantıda, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak Ergene Mahallesi 545 Sokak'ta açılması planlanan Gençlik Merkezi'ne kısa süre önce hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kararı büyük bir anlam ve vefa örneği olarak değerlendirdi. Eşki, "Gülşah Durbay, gençlere dokunan, sosyal belediyeciliği içselleştirmiş, çalışmalarıyla ilham veren bir yerel yönetici olarak hafızalarımızda yer aldı. Onun adını Bornova'da bir gençlik merkezinde yaşatmak, hem gençlerimize hem de yerel yönetime bakışımıza değer katacaktır" dedi.

Gençlere hitap eden bir merkez, anlamlı bir isim

Yeni Gençlik Merkezi; eğitim, kültür, sanat ve sosyal dayanışma alanlarında gençlere yönelik projelere ev sahipliği yapacak. Kararla birlikte merkezin yalnızca fiziksel bir mekan değil, aynı zamanda bir hatıra ve değer taşıyıcısı olması hedefleniyor.

Denetim komisyonu üyeleri belirlendi

Toplantıda ayrıca Bornova Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri gizli oylama ile seçildi. CHP Grubu'ndan Nihat Yağbasan, Ahmet Tokem ve Melek Kartal, AKP Grubu'ndan ise Musa Çevik ve Adem Kasacı komisyon üyeleri olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Gülşah Durbay, Ömer Eşki, Belediye, Gençlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülşah Durbay'ın Adı Bornova'da Yaşayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:41:22. #7.11#
SON DAKİKA: Gülşah Durbay'ın Adı Bornova'da Yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.