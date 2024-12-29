Bornova'da Yol Çalışmalarına Teşekkür Plaketi

Güncel

174 kişiye mezar olan yolcu uçağıyla ilgili kahreden gerçek

(İZMİR) - Bornova Laka Mahallesi sakinleri ve muhtarlar, kısa sürede tamamlanan yol çalışmaları ve mahallelere yapılan yatırımlar nedeniyle Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye teşekkür plaketi sundu.

Laka Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, kısa sürede tamamlanan yol çalışmaları ve yapılan yatırımlar için mahalle sakinleri ve muhtarlar, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye teşekkür plaketi verdi. Etkinliğe Laka Mahallesi Muhtarı Hamdi Gökalp, Eğridere Mahallesi Muhtarı Turgut Karabaş, Çamiçi Mahallesi Muhtarı Süleyman Şeker ve Evka 4 Mahallesi Muhtarı Eren Can katıldı.

Çiftçi: "Yolumuz çamurluydu, artık asfalt!"

Etkinlikte, 9 yaşındaki Ceylin Çiftçi de Başkan Eşki'ye teşekkürlerini ileterek, "Sayın Belediye Başkanımız Ömer Abi, size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Yolumuz çamurluydu, sizin ve muhtarımız sayesinde asfalt oldu" dedi.

Eşki: "Birlikte güçlüyüz"

Etkinlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Eşki, mahallelere yapılan hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Muhtarlarımız mahallelerimizin sesi, vatandaşlarımızın temsilcisidir. Onlarla uyum içinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim için önemli olan, Bornova'nın her mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmaktır. Birlikte çalışarak daha güzel işler başaracağız" dedi.

9 yaşındaki Nil Okur'un çaldığı saz ile renklenen etkinlik, samimi anlara sahne oldu. Eşki, etkinlikte tanıştığı Nil ve Ceylin'i kızı Asya Tuna ile sohbet etmek üzere makamına davet etti.