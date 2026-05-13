Bornova'ya 325 Yeni Nesil Çöp Konteyneri: Temizlik Kapasitesi, Hijyen Standartları Yükseldi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 325 yeni nesil çöp konteynerini hizmete alarak ilçede temizlik kapasitesi ve hijyen standartlarını yükseltti. 320 personel ve 70 araçlık ekiple 7/24 sürdürülen çalışmalar kapsamında, modern temizlik altyapısının Bornova'nın tüm mahallelerinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bornova Belediyesi, ilçedeki temizlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 325 adet 1100 litrelik yeni plastik çöp konteynerini hizmete aldı. Eski konteynerlerin yerine yerleştirilen yeni nesil konteynerlerle hem kapasite hem de hijyen artırıldı. Başkan Ömer Eşki, Bornova'nın temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşması için ekiplerin 7 gün 24 saat çalıştığını belirterek, modern temizlik altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde montajı tamamlanan konteynerler, ilk etapta Evka-3 ve Küçükpark bölgelerinde eskiyen ve daha küçük hacimli konteynerlerin yerine yerleştirildi. Bornova'nın artan nüfusu, yoğun sosyal yaşamı ve hareketli kent yapısına uygun olarak hayata geçirilen çalışma sayesinde hem atık kapasitesi artırıldı hem de çevre temizliğinde daha modern bir altyapı oluşturuldu.

"BORNOVA'YA YAKIŞAN TEMİZLİĞİ SAĞLAMAKTA KARARLIYIZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin temizliği için gece gündüz çalışan ekiplere teşekkür ederek, "Bornova, üniversiteleri, sanayi bölgeleri, ticaret merkezleri ve yoğun yaşam alanlarıyla İzmir'in en hareketli ilçelerinden biri. Biz de bu yoğunluğa yakışan modern ve güçlü bir temizlik altyapısı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni nesil konteynerlerimizle hem görüntü kirliliğini azaltacak hem de vatandaşlarımıza daha hijyenik bir çevre sunacağız. Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Bornova için ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada olmaya devam edecek" diye konuştu.

YOĞUN BÖLGELERDE ÇÖP TAKSİ HİZMETİ

Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 45 mahallede bulunan 4 bin 2 sokak ve 17 sanayi sitesinde düzenli temizlik çalışması yürütüyor. İlçede temizlik hizmetleri; 07.00-15.00, 15.00-23.00 ve 23.00-07.00 olmak üzere üç vardiya halinde, günün 24 saati kesintisiz sürdürülüyor.

Her gün 10 bin 186 çöp konteynerinden atık toplanırken, ortalama 650 ton evsel atık ve 35 ton hacimli atık bertaraf ediliyor. Ana arterler ve sokaklar, saha personeliyle birlikte 10 süpürge aracı tarafından temizlenirken; Küçükpark ve Süvari Caddesi gibi yoğun bölgelerde "çöp taksi" hizmeti de veriliyor.

320 PERSONEL, 70 ARAÇLIK DEV EKİP

Bornova genelindeki temizlik çalışmaları, 320 personel ve 70 araçtan oluşan güçlü bir ekip tarafından yürütülüyor. Ayrıca ibadethanelerde düzenli temizlik yapılırken, vidanjör hizmetleriyle de ilçenin ihtiyaçlarına hızlı müdahale ediliyor.

Yeni konteyner uygulamasının önümüzdeki süreçte Bornova'nın farklı mahallelerinde de yaygınlaştırılması planlanıyor.