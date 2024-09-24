Borrell: Batı Şeria İhlali Tehlikesi - Son Dakika
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Borrell: Batı Şeria İhlali Tehlikesi

Borrell, İsrail'in Batı Şeria'da toprak işgalini artırdığını ve bunun büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.

24.09.2024 22:48
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da "azar azar toprak ele geçirme, işgali genişletme, toprakları birleştirme ve nihai amaç olarak yasa dışı işgal edilmiş, sömürgeleştirilmiş toprakları tamamen ilhak etme stratejisi içinde olduğunu" ifade etti.

Borrell, Amerikan CNN televizyonunun canlı yayınına bağlanarak Orta Doğu'daki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Hizbullah ve İsrail arasında sivil kayıplara yol açan saldırılar ve çatışmaların devam ettiğini dile getiren Borrell, "Belki de Gazze'deki savaş devam ettiği sürece tüm bölge ateş içinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, dünya kamuoyu her ne kadar Lübnan sınırına odaklanmış olsa da Batı Şeria'daki durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, İsrail ve Filistin için "en büyük riskin" Batı Şeria'da yaşananlar olduğunu söyledi.

"Batı Şeria'nın ikinci bir Gazze olabileceği" yönündeki ifadeleri hatırlatılan Borrell, "Gazze de ikinci bir Batı Şeria olabilir çünkü Gazze'yi yeniden kolonileştirmek için bazı yerleşim yerleri satın alma planı, Batı Şeria'daki aynı soruna yani yasa dışı kolonileşmeye, toprağın yasa dışı işgaline, Filistin halkının yasa dışı şekilde yerinden edilmesine neden olacaktır." dedi.

Borrell, "Yasa dışı diyorum çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulundayım ve bu konuda Birleşmiş Milletler kararları, Uluslararası Adalet Divanının bu işgalin yasa dışı olduğunu çok açık şekilde ifade eden kararları var. ve ikinci bir Gazze olacak diyorum çünkü kayıpların sayısı, yıkılan binaların sayısı artıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in "Batı Şeria'da terörle mücadele ettiğine" ilişkin savunmasına da yanıt veren Borrell, şunları kaydetti:

"Elbette terörle mücadele etme hakları var ama bu sivil binaları yıkmak, sivilleri öldürmek ve toprakları işgal etmek için bir bahane olamaz. Batı Şeria'yı 'Yahudiye ve Samarya' olarak adlandıran bu hükümetin, azar azar toprak ele geçirme, işgali genişletme, toprakları birleştirme ve nihai amaç olarak bu yasa dışı işgal edilmiş, sömürgeleştirilmiş toprakları tamamen ilhak etme stratejisi içinde olduğu açıktır."

Kaynak: AA

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