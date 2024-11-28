Borrell: UCM'yi Desteklemeliyiz

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, başta AB üyeleri olmak üzere uluslararası toplumu Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) baltalamamaya çağırarak, Mahkeme'yi desteklemenin küresel adaletin tek yolu olduğunu söyledi.

Borrell, AB ve Belçika tarafından Filistin konulu "İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel Koalisyon" girişiminin ikinci toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a devretmeye hazırlandığı görevinin son gününde bu toplantıyı düzenlemeyi özellikle istediğini belirten Borrell, "Bu toplantıyı yapmadan Brüksel'deki işimden ayrılmak istemedim. Bu, Brüksel'deki son faaliyetim neredeyse. Yarın ayrılıyorum, ancak iki devletli çözümü desteklemek için çalışan herkesten sıkı çalışmaya devam etmelerini rica ediyorum. Çünkü bu olmadan Orta Doğu'da barış olmayacak." dedi.

Borrell, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın Avrupa'yı da yakından etkileyeceğini vurgulayarak, "Uluslararası toplumun tüm üyelerine ve özellikle AB üyelerine bir çağrı yapmak istiyorum. UCM'yi baltalayamayız. Küresel adalete sahip olmanın tek yolu bu. Hesap verebilirliği uygulamanın tek yolu bu. Avrupalılar Mahkeme'ye gecikmeden tam destek vermezlerse UCM bir işe yaramayacaktır." diye konuştu.

UCM, 21 Kasım'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Ancak bazı AB ülkeleri de dahil, uluslararası toplumdan Mahkeme'yi desteklemeyecekleri yönünde açıklamalar gelmişti.

İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel Koalisyon girişimi, AB ve Suudi Arabistan tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında 26 Eylül'de başlatılmıştı. İlk toplantı 30-31 Ekim'de Riyad'da yapılmıştı.