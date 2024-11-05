Borusan Müzik Evi'nde Açılış Konseri

Dünyanın dört bir yanından müzik türleri ile birçok grubu ve sanatçıyı müzikseverlerle buluşturan Borusan Müzik Evi'nde, 9 Kasım'da sezon açılış konseri gerçekleşecek.
Sanatçı Berke Can Özcan, konserde "Twin Rocks" albümünü ilk kez canlı olarak yorumlayacak.
Özcan'a trompette Arve Henriksen, saksafonda Jonah Parzen-Johnson, piyano ve synthesizerda Ozan Tekin ve basgitarda Ozan Kısaparmak eşlik edecek.
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