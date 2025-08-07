Boşanma Aşamasındaki Adam Kayınbiraderinin Saldırısına Uğradı

AFYONKARAHİSAR'da yaşayan emekli Orhan Küçükçuban (58), boşanma aşamasındaki eşinin sattığı evden tahliye edildiği sırada kayınbiraderinin saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Burnu yarılan, elinde de yaralar oluşan Küçükçuban, "Elimde valizlerle yürürken arkamdan hızla ittirdi. Burnumun üzerine asfalta çakıldım. Burnumda derin bir yarık oluştu, burun kemiğim ortaya çıktı. Şikayetçiyim" dedi.

Kent merkezinde oturan Orhan Küçükçuban ile eşi Ö.K. arasında yaklaşık 4 yıl önce boşanma davası başladı. Bu süreçte iddiaya göre Ö.K., evlilik sırasında birlikte edindikleri, kendi üzerine tapulu olan ve halen Orhan Küçükçuban'ın oturduğu Selçuklu Mahallesi'ndeki evi sattı. Orhan Küçükçuban evin kendisinden habersiz satıldığı gerekçesiyle çıkmayı kabul etmeyince, satın alan kişiler tahliye davası açtı. Davanın Orhan Küçükçuban aleyhine sonuçlanmasının ardından icra memurları tahliye için dün sabah saatlerinde eve geldi. İcra memurlarıyla birlikte Küçükçuban'ın kayınbiraderi M.F.S. de tahliye işlemini takip etti.

Tahliye işlemlerinin bitmesinin ardından Orhan Küçükçuban evden ayrılıp site dışına çıktığı sırada iddiaya göre, arkasından gelen M.F.S. kendisine saldırdı. M.F.S.'nin sırtına vurup ittirdiği Orhan Küçükçuban yüzüstü yere düştü. Araya girenler M.F.S.'yi uzaklaştırırken, burnundan yaralanan Orhan Küçükçuban hastaneye gidip tedavi olduktan sonra şikayetçi oldu.

Orhan Küçükçuban, "Evimin tahliyesi için icra memurları geldi. Gelme sebepleri de 4 yıldır devam eden husumetli boşanma davamız sonucunda, 4 yıl önce evi hileli şekilde başkasına sattılar. Bundan dolayı dava açıp tahliye kararı çıkardılar. Eşimin erkek kardeşi M.F.S. de geldi. Öğle saatlerinde durup dururken bir ara bana 2 kere küfretti. Saat 16.30- 17.00 arası şahsi eşyalarımı topladım, tutanağa da ifademi yazıp imzaladım, evden ayrıldım. Siteden tam çıktım, asfaltın üzerinde elimde valizlerle yürürken arkamdan gelen M.F.S. beni hızla ittirdi. Kontrolsüz şekilde burnumun üzerine asfalta çakıldım. Burnumda derin bir yarık oluştu, burun kemiğim ortaya çıktı. Ellerimde de en az 7-8 sıyrık ve morarma oluştu" dedi.

Orhan Küçükçuban olayın ardından avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.