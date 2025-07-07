Boşanma Aşamasındaki Eşe Bıçaklı Saldırı: 20 Yıl Hapis - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşe Bıçaklı Saldırı: 20 Yıl Hapis

07.07.2025 12:27
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Murat Bulut, boşanma aşamasındaki eşi Şeyda Nur Bulut'u bıçaklayarak engelli bıraktı. 20 yıl hapis.

Beylikdüzü'nde, boşanma aşamasındaki eşi Şeyda Nur Bulut'u iş yerine kadar takip edip sokakta bıçaklayarak engelli kalmasına neden olan sanık Murat Bulut "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Bulut ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya, yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdüren müşteki Şeyda Nur Bulut ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Son sözü sorulan sanık Murat Bulut, öldürmeye kastı olmadığını, müştekinin tüm değerlerini alt üst ettiğini, kendisine hak etmediği sözler söylediğini, olay anında kendisini tutmaya çalıştığını, bir anlık cinnetle bu olayın yaşandığını ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Bulut'u "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca sanık Bulut'u "hakaret" suçundan 14 bin lira adli para cezasına çarptıran heyet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise beratına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Nisan 2024'te Şeyda Nur Bulut'un işe gitmek için Sefaköy metrobüs durağı üst geçidinde yürüdüğü sırada boşanma aşamasında olduğu eşi sanık Murat Bulut'un arkasından gelerek kadına sarıldığı anlatılıyordu.

Müştekinin, sanıkla konuşmayı kabul etmediği, sanığın öldürmekle tehdit ettiği kadının gitmesini engellediği belirtilen iddianamede, sanığın kadını iş yerine kadar takip ettiği, cadde üzerinde peş peşe yürüdükleri sırada sanığın bir anda müştekiyi bıçakla vücudunun farklı yerlerinden yaradığı kaydediliyordu.

İddianamede, sanık Murat Bulut'un "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya, "eşe karşı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıldan 14 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA

Murat Bulut, Beylikdüzü, Nur Bulut, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşe Bıçaklı Saldırı: 20 Yıl Hapis - Son Dakika

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