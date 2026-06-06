Boşanma Aşamasındaki Eşine Ateş Etti, Kendini Vurdu

KONYA'da boşanma aşamasındaki eşi besicilik yapan Ali Sarıkaya (65) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Yüksel Sarıkaya'nın (50) hastanedeki yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan ve kızıyla birlikte yaşayan 3 çocuk annesi Yüksel Sarıkaya, çalıştığı fabrikaya gitmek için evinden çıktı. Evinden yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra karşısına eşi Ali Sarıkaya çıktı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Ali Sarıkaya, tabancayla ateş ederek Yüksel Sarıkaya'nın göğsünden yaraladı. Yüksel Sarıkaya, kanlar içinde yeğe yığılırken; Ali Sarıkaya da geldiği araçla kaçtı.

İNTİHAR ETTİ

İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yüksel Sarıkaya, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan ve Aksaray kara yolunda polise yakalanacağını anlayan Sarıkaya, aynı tabancanın namlusunu başına dayayıp ateş etti. Kanlar içinde kalan Ali Sarıkaya, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Sarıkaya, kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Yüksel Sarıkaya, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken; olaydan sonra intihar eden Ali Sarıkaya'nın cenazesi, Karatay ilçesi Tatlıcak Mezarlığı'nda toprağa verildi.