Boşanma Aşamasındaki Eşine Tehdit

31.03.2026 12:30
İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi F.C.'yi görüntülü arayarak tehdit eden Ş.A.'nın duruşması devam etti.

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, müşteki F.C. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Ş.A. aldatıldığını savunarak, olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini, niyetinin korku ve panik yaratmak olduğunu söyledi.

Duruşmada, sanığın cezaevindeyken annesi Ş.K. ile telefon görüşmesi yaptığı, bu görüşmede sanığın "Ben burada bir şey yapamam, sen yapabilirsin. Bir adam tut, dışarıda onu öldürsün." dediği, anne Ş.K'nin de "Tamam oğlum, halledeceğim." diye cevapladığı belirtildi.

Konuşmada müşteki F.C'ye yönelik tehdit suçu işlendiği, bununla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, sanık ve annesi hakkında "tehdit" suçundan İzmir 38. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.

Suçlamaları reddeden Ş.A, "Annemle benim şirketim var, adam tutun dememdeki konu şirketime adam tutturmaktı." dedi.

Müşteki F.C. de evlilik süresince şiddet gördüğünü, bundan dolayı evden kaçtığını ifade etti. Sanıktan şikayetçi olduğunu kaydeden F.C, "Bu olaydan sonra ölüm tehditleri almaya başladım." diye konuştu.

Ş.A'nın tutukluğunun devamına karar veren mahkeme, "tehdit" suçuyla ilgili İzmir 38. Asliye Ceza Mahkemesine müzekkere yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Burdur'da bulunan F.C. (27), İzmir'de yaşayan ve o dönem boşanma aşamasında olduğu Ş.A'nın (33) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuş, şikayet üzerine 18 Kasım 2024'te polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ş.A. tutuklanmıştı.

Babanın yanında bulunan çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı açıklanmıştı.

Ş.A. hakkında çocuğu B.A'ya yönelik "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçundan 6,5 yıl, eşine karşı ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 8,5 yıl hapis cezası istemiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İlk duruşmada tahliye edilen sanık, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına itiraz edilerek yeniden tutuklanmıştı. Daha sonra İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi "görevsizlik" kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi de olayda "tehdit" suçunun oluştuğunu belirterek kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar vermişti.

Her iki mahkemenin "görevsizlik" vermesiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilen dosyada 23'üncü Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı suçlamaların ağır ceza mahkemesinin konusu olduğuna karar verip, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararını kaldırmış, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

