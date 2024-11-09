Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Dava Edildi - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Dava Edildi

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Dava Edildi

Manisa'da Gökhan Eller, boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i boğarak öldürdü. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak.

09.11.2024 16:54
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MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i (40) boğarak öldüren Gökhan Eller (40) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Eller çiftinin 2018 yılında boşandığını, 10 ay sonra satın aldıkları evin tapusunu Selda Eller'in üzerine yapmak şartıyla tekrar evlendikleri yer aldı.

Yunusemre Belediyesi'nde çalışan Gökhan Eller ile güzellik salonu işletmecisi Selda Eller, geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanmaya karar verdi. Mahkemeden duruşma tarihi beklenirken, 23 Eylül'de Selda Eller, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şiddet gördüğünü belirterek, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar polis tarafından Gökhan Eller'e bildirilirken, iddiaya göre Selda Eller eşini arayarak eve gelip eşyalarını almasını söyledi. Güzelyurt Mahallesi'ndeki eve giden Gökhan Eller, çıkan tartışmada eşi Selda Eller'i eline geçirdiği bir bez parçasıyla boğarak öldürdü. Gökhan Eller, ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Gökhan Eller, emniyetteki işlemlerin ardından 24 Eylül'de tutuklandı. 20 yıldır evli olan çiftin 1'i erkek 2 çocukları olduğu öğrenildi.

'EVİN YÜZDE 60'I BENİM, YÜZDE 40'I SELDA'NIN OLACAKTI'

Gökhan Eller için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Gökhan Eller'in 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi. Gökhan Eller, iddianamede yer alan ifadesinde, 2018 yılında eşi Selda Eller ile boşandıklarını, 10 ay ayrı kaldıktan sonra, satın aldıkları evin tapusunu eşinin üzerine yapmak şartıyla yeniden evlendiklerini belirterek, Evliliğimiz süresi içerisinde Selda beni aldattı. Bunu öğrendikten sonra aramızda tartışma yaşandı. Olaydan 3 hafta kadar önce tekrar boşanma kararı aldık ve aramızda protokol yaptık. Protokole göre oturduğumuz evin yüzde 60'ı benim, yüzde 40'ı Selda'nın üzerinde olacaktı. Protokolle birlikte boşanma davası açtık. Olay günü ise işe gittim ve mesai saati çıkışına doğru emniyetten aranarak, Selda'nın hakkımda uzaklaştırma kararı aldığını öğrendim. Bir müddet sonra da Selda beni arayarak evden eşyalarımı almamı istediğini söyledi ve bunun üzerine eve gittim dedi.

'BOĞAZINI 4 SANİYE SIKTIM'

Eve eşyaları almak için gittiğinde Selda Eller'in hakaret ettiğini ileri süren Gökhan Eller, şunları anlattı Tartışmaya başladık. Bana, 'Senin donuna kadar alacağım, anlaşmaya, protokole uymayacağım, bu yatakta en yakın arkadaşlarınla yatacağım' dedi. Bunun üzerine neye uğradığımı şaşırdım. Elime geçen kıyafet veya havlu gibi bir cisimle Selda'nın boğazını sıkmaya başladım. 4 saniye sıktıktan sonra Selda yere düştü. Yerde iken burnundan ya da ağzından kan geldi, sonra evden çıktım. Evden çıktığımda hala nefes alıyordu. Arkadaşımı telefonla arayarak, ambulans çağırmasını istedim. Ardından gidip, polise teslim oldum."

Haber-Kamera Ersan ERDOĞAN MANİSA,

Kaynak: DHA

Yunusemre, Politika, 3-sayfa, Güncel, Manisa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Dava Edildi - Son Dakika

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