Boşanma Aşamasındaki Şüpheli Kimyasal Maddelerle Yaraladı

Esenyurt'ta, boşanma aşamasındaki eşiyle görüşemeyince evin penceresine doğru attığı kimyasal maddeyle kayınpederini ve baldızını yaralayan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta İnönü Mahallesi 418 Sokak'ta ailesinin yanında yaşamaya başlayan boşanma aşamasındaki eşi A.K'nin kaldığı evin önüne giden bir kişinin, evin penceresine doğru attığı kimyasal maddeyle kayınpederi ve baldızını yaralamasına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

19 suçtan kaydı bulunan H.K'nin kimyasal maddeli saldırısı sonucu kayınpederi Z.Y'nin (64) göz kısmında, baldızı A.Y'nin (32) ise kolunda yanık olduğu belirlendi.

Bu kapsamda aranırken Sultanbeyli ilçesi Fatih Mahallesi Sütlüce Sokak'taki boş bir inşaatta intihar edeceğini söyleyen şüpheli, ilçe polis ekiplerince engellendi. Hakkında intihara teşebbüs etmekten işlem yapılan ve Esenyurt Aile İçi Şiddet Büro Amirliğine teslim edilen H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Boşanma aşamasındaki eşinin ailesiyle yaşadığı evin önüne gelen şüphelinin, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Eşinin dışarıya çıkmasını isteyen H.K, bir süre evin önünde bekledikten sonra yanında getirdiği içinde kimyasal madde bulunan şişeyi, kayınpederinin bulunduğu pencereye doğru atarak kaçmıştı.