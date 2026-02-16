Boşanma Davasındaki Cinayet - Son Dakika
Boşanma Davasındaki Cinayet

Boşanma Davasındaki Cinayet
16.02.2026 15:00
Haymana'da özel güvenlik görevlisi, boşanma aşamasındaki eşini sokakta vurup intihar etti.

ANKARA'nın Haymana ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Serdar Hakbilir'in (45) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü eşi Songül Hakbilir (43), son yolculuğuna uğurlandı. Hakbilir çiftinin boşanma davalarının bugün olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam, Çaldağ Mahallesi Hüdaverdi Çetinkaya Sokak'ta meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir ile evde buluşup, barışmak istedi. Songül Hakbilir'in barışmayı reddetmesi üzerine çift tartışmaya başladı. Ardından Serdar Hakbilir, evden kaçan 2 çocuk annesi Songül Hakbilir'i sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü, daha sonra da aynı tabancayla kendi yaşamına son verdi. Songül Hakbilir, son yolculuğuna uğurlandı.

DÜKKANA SIĞINMAK İSTEMİŞ

Olay anını gören esnaf İsmail Pehlivan, "Arka binada oturuyorlardı. Bir oğulları, bir kızları vardı. Evde tartışmaya başlıyorlar. O arada hanımı tartışmadan bu sokağa kaçıyor. Kadın dükkanlardan birisi açıktır diye, dükkanlardan birine sığınmak için kaçmış. Kaçarken ayağındaki terlikler düşüyor. Silahı ilk sıktığında tutukluluk yapıyor. Sonraki hamlede vuruyor. Kadın buraya yığılıyor. Sonra kendisine sıkıyor. Bugün de boşanma mahkemeleri varmış" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Haymana, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Boşanma Davasındaki Cinayet

14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
14:03
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi
13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
