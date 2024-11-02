Boşanma sonrası kanlı buluşma

Güncel

Konya'nın Karatay ilçesinde bir süre önce boşandığı kadını bıçakla öldüren kişi, aynı bıçakla kendini yaraladı.

İddiaya göre, Murat U. konuşmak için eski eşi Bahriye Kalaycı ile İsmil Mahallesi Akyel Yaylası mevkisinde boş bir arazide buluştu. Kadın ile eski eşi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Murat U. bir çocuk annesi Bahriye Kalaycı'yı ve kendisini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Bahriye Kalaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Murat U. hastaneye kaldırıldı.