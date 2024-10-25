Bosna Hersek'te Una-Sana Kantonu'na bağlı Bosanska Krupa şehrindeki karakolda düzenlenen bıçaklı saldırıda bir polis hayatını kaybetti, bir polis ağır yaralandı.
Una-Sana Kantonu İçişleri Bakanlığından Adnan Beganovic, yaptığı açıklamada, Bosanska Krupa'daki polis karakoluna gelen, 15 yaşında olduğu tespit edilen şüphelinin görevlilere bıçakla saldırdığını bildirdi.
Beganovic, saldırıda bir polisin hayatını kaybettiğini, bir polisin yaralandığını belirterek, yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunduğunu kaydetti.
Bıçaklı saldırıyı düzenleyen zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bosanska Krupa'da Bıçaklı Saldırı: Bir Polis Öldü - Son Dakika
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