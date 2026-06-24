Mehteran Birliği'nden Saraybosna'da unutulmaz konser - Son Dakika
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Mehteran Birliği'nden Saraybosna'da unutulmaz konser

Mehteran Birliği\'nden Saraybosna\'da unutulmaz konser
24.06.2026 21:45
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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinin, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da verdiği konser büyük ilgi gördü.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinin, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da verdiği konser büyük ilgi gördü.

Mehteran Birliği, marşlar çalarak Ferhadiye Caddesi'nden konser verecekleri Başçarşı Meydanı'na geldi.

Yol boyunca Boşnaklar, Mehteran Birliğine sevgi gösterisinde bulundu.

Bosna Herseklilerin yanı sıra şehirde bulunan Türk ve yabancı turistler mehter takımına yoğun ilgi gösterirken birçok kişi de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehteran Birliği, Başçarşı Meydanı'nda "Genç Osman Marşı", "Sehidski Rastanak (Şehide Ağıt)" ve "Hücum Marşı" gibi eserlerin yanı sıra Boşnakça eserleri de seslendirdi.

Boşnaklar için önemli bir eser olan ve 1992-1995'teki Bosna Savaşında şehit düşenler için yazılan Sehidski Rastanak'ın icrası sırasında bazı vatandaşların duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Mehter takımının konseri, dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna Hersek'te başka şehirlerde ve Ayvaz Dede Şenlikleri'nde de konser verecek.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Etkinlikler, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehteran Birliği'nden Saraybosna'da unutulmaz konser - Son Dakika

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