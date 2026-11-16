Bosna Hersek Başkanlık Konseyinin yeni üyeleri Saraybosna'da göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bosna Hersek Başkanlık Konseyinin yeni üyeleri Saraybosna'da göreve başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni üyeleri Becirovic, Cvijanovic ve Filipovic Saraybosna'da yemin ederek göreve başladı. 4 Ekim'de yapılan genel seçimde 4 yıllığına seçilen üyeler 2026-2030 döneminde görev yapacak.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni üyeleri Denis Becirovic, Zeljka Cvijanovic ve Darijana Filipovic, yemin ederek görevlerine resmen başladı.

Başkent Saraybosna'da Devlet Başkanlığı binasında düzenlenen kuruluş oturumunda, Merkez Seçim Komisyonu (CIK) Başkanı Jovan Kalaba, yeni üyelere görev belgelerini takdim etti. Ardından üyeler, yemin edip yemin belgesini imzaladı.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan genel seçimde 4 yıllığına seçilen üyeler, 2026-2030 döneminde görev yapacak. Konseyin Boşnak üyeliğine Denis Becirovic, Sırp üyeliğine Zeljka Cvijanovic, Hırvat üyeliğine ise Darijana Filipovic seçildi.

Konseyin Boşnak üyesi Becirovic, burada yaptığı açıklamada, bir dönem daha görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek "Bosna Hersek'teki her insanın haklarını, özgürlüğünü ve onurunu savunacağım. Vizyonum, ekonomik açıdan güçlü, teknolojik olarak gelişmiş, sosyal açıdan adil ve AB ile NATO'ya tam entegre bir Bosna Hersek'tir." ifadelerini kullandı.

Sırp üye Cvijanovic ise konsey üyeleri arasında dönüşümlü başkanlık konusunda uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

Cvijanovic, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) halkının kendisine ikinci kez güven gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki 4 yıl boyunca RS halkının çıkarlarını temsil etmeye devam edeceğim. Bu güveni, Dayton Barış Antlaşması'na, Bosna Hersek Anayasası'na ve RS Anayasası'na saygıya dayanan politikanın teyidi olarak görüyorum." diye konuştu.

Hırvat üye Filipovic de göreve gelmenin, kendisini seçenlere ve temsil ettiği kurumlara karşı sorumluluk üstlenmek anlamına geldiğini söyledi.

Filipovic, "Seçim zaferi, oyların sayıldığı gün sona erdi, bugünden itibaren sorumluluk başlıyor. Devlet Başkanlığı Konseyine Hırvat üye olarak geliyorum ve bunu gururla vurguluyorum. Eşitliğimizi, bir başkasının eşitsizliği üzerine inşa etmek istemiyoruz." dedi.

Filipovic, ilk kez konseyde yer alırken Becirovic ve Cvijanovic, üst üste ikinci dönemlerine başladı.

4 yıllığına seçilen Konsey üyeleri, dönüşümlü olarak 8 aylığına Konsey başkanlığı yapıyor.

Kaynak: AA
SaraybosnaDiplomasiPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Türkiye’nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler
Emlakçı sokağı satın aldı 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı
19:57
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
19:43
Tera’nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden “500 bin dolar“ iddiası: Ümit Özlale’ye de verildi
Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi
19:35
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 19:59:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Bosna Hersek Başkanlık Konseyinin yeni üyeleri Saraybosna'da göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android