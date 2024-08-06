Bosna Hersek Büyükelçisi: Türkiye Balkanlar'da dost bir ülke

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Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Türkiye'nin Balkanlar'daki rolünün önemine işaret ederek, "Türkiye dost bir ülke, Balkanlar'daki devletlerin egemenliğine saygı duyan bir ülke." dedi.

Ankara'daki görevine temmuzda başlayan Colakovic, Türkiye'deki hayatını ve iki ülke ilişkilerini AA muhabirine anlattı.

Colakovic, görevine henüz yeni başladığını ifade ederek, Ankara hakkındaki ilk izlenimlerini dile getirdi.

"İnsanlar her zaman güler yüzlü, her zaman yardım etmeye meyilli." diyen Colakovic, Ankara'nın büyük bir şehir olduğunu ve kentten etkilendiğini ifade etti.

Daha önce çeşitli sebeplerle Türkiye'ye geldiğini, özellikle İstanbul'u görme imkanı bulduğunu ancak ilk kez Ankara'ya geldiğini söyleyen Colakovic, Türk halkının kendisini sıcakkanlılıkla karşıladığını kaydetti.

Colakovic, "Türkiye'deki insanların dost canlısı ve sakin tavırları beni gerçekten çok etkiledi." diyerek, ne zaman yol tarifi sorsa ya da bir şey satın almak istese insanların nazik ve yardımsever davrandığını söyledi.

ABD'nin New York kentinde görev yaptığı dönem, Saraybosna'ya İstanbul aktarmalı olarak gittiğini anlatan Colakovic, "Ne zaman fırsat bulsam, bir gece kalıyordum çünkü burada alışveriş harika, yemekler harika. Burada olmak güzel." diye konuştu.

Colakovic, Türk yemeklerini çok beğendiğini dile getirerek, "Türk yemekleri çok lezzetli, kilo almamak için dikkatli olmam lazım." dedi.

Türk kahvesini ve baklavayı çok sevdiğini söyleyen Colakovic, "Tatlı insanı değilim, tatlı şeyler yemem ama burada tatlı yemeye başladım çünkü mükemmel baklavanız var." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkiler

Büyükelçi Colakovic, Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin uzun yıllardır mükemmel olduğunu belirterek iki ülkenin tarihsel olarak da birbirine çok bağlı olduğunu vurguladı.

İki ülke halkları arasındaki tarihi ve kültürel bağlantıya işaret eden Colakovic, Türkiye'de herhangi bir kişinin Balkanlar ile bağlantısı olabileceğini söyledi.

Colakovic, iki ülke arasındaki siyasi ilişkileri "mükemmel" olarak niteleyerek, bunun önemli olduğuna dikkati çekti.

11 Temmuz'da Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü'nde Dışişleri Bakanlığı tarafından davet edildiğini söyleyen Colakovic, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile günün önemine ilişkin konuşma yaptığını hatırlattı.

Colakovic, ülkesinin bir ülke tarafından anlaşılmasının, ülkesinin tarihinin anlaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

"Ekonomik açıdan Türkiye bizim için çok önemli"

Colakovic, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinerek, "Ekonomik açıdan Türkiye bizim için çok önemli" dedi.

Türkiye'nin, Bosna Hersek'te çok sayıda yatırımı olduğuna, özellikle inşaat, banka, eğitim ve sağlık alanında yapılan yatırımlara dikkati çeken Colakovic, şunları kaydetti:

"Benim (görevim süresince) buradaki amacım, farklılığımızı göstermek, kültürel ilişkilerimizi derinleştirmek, buraya genç insanlar, belki sanatçıları getirmek. Türkiye'ye tarafımızı göstermek, savaş yaşayan tek ülke olmadığımızı, modern bir ülke olduğumuzu, halkımızın Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak istediğini, Türk hükümeti ve kurumlarının büyük desteğine sahip olduğumuzu ve NATO'nun bir parçası olduğumuzu göstermek."

Türkiye'nin Balkanlar'daki rolü

Türkiye'nin Balkanlar'daki rolüne ilişkin, "çok önemli" ifadesini kullanan Colakovic, "Türkiye dost bir ülke, Balkanlar'daki devletlerin egemenliğine saygı duyan bir ülke." diye konuştu.

Colakovic ayrıca Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten de Türkiye'ye üst düzey ziyaretler yapıldığını hatırlattı.

Büyükelçi Colakovic, Türkiye'nin rolünü "olumlu" şeklinde nitelendirdi ve örnek olarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Hırvatistan'ın Dubrovnik kentindeki Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiğini hatırlattı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendiren Colakovic, "Bu korkunç bir trajedi, bu tarihi bir trajedi." ifadesini kullandı.

Colakovic, Gazze'deki bu üzücü durumun bir an önce ve en kısa sürede durdurulması gerektiğini vurgulayarak, ülkesinin iki devletli çözümden yana olduğunu söyledi.

Hastanelere, okullara, çocuklara, ailelere yönelik yapılan saldırıların artık durdurulmasının bir yolunun bulunmasının önemine dikkati çeken Colakovic, yaşananların çok zor ve üzücü olduğunu dile getirdi.

Colakovic, "Bunun mümkün olan en kısa sürede durdurulması gerektiğini düşünüyorum ve uluslararası toplum çok uzun süre bekledi. Orta Doğu ve özellikle Gazze konusunda çok fazla hata yaptı, çok üzgünüm." diye konuştu.