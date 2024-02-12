Bosna Hersek'teki savaşta öldürülen bir kişinin daha kimliği tespit edildi - Son Dakika
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Bosna Hersek'teki savaşta öldürülen bir kişinin daha kimliği tespit edildi

Bosna Hersek\'teki savaşta öldürülen bir kişinin daha kimliği tespit edildi

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü, 1992-1995 yıllarındaki savaşta öldürülen bir kişinin daha kimliğini tespit ettiğini açıkladı. Kimlik tespiti yapılan kişinin 1925 doğumlu Edhem Jusic olduğu belirtildi. Geçen yıl Grahovci bölgesindeki bir mezardan çıkarılan kemiklerin, Jusic'in ailesinden alınan DNA örnekleriyle eşleştiği ifade edildi. Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

12.02.2024 18:19  Güncelleme: 18:21
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Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta öldürülen 1 kişinin daha kimliği tespit edildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden yapılan açıklamada, kimlik tespiti gerçekleştirilen kişinin 1925 doğumlu, 1993'te Kiseljak bölgesinde öldürülen Edhem Jusic olduğu bildirildi.

Geçen yıl Grahovci bölgesindeki bir mezardan çıkarılan kemiklerin, Jusic'in ailesinden alınan DNA örnekleriyle eşleştiği belirtilen açıklamada, kurbanın Haziran 1993'te öldürüldüğü ifade edildi.

1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp Meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararını aldı. Bu karar temelinde 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in, 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı "etnik temizlik" başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.????

Kaynak: AA

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