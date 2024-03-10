- Bosna Hersek'te Müslümanlar ilk teravih için camilere akın etti
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Müslümanlar, Ramazan ayının gelişiyle ilk teravih namazı için camilere akın etti.
Osmanlı dönemindeki birçok ramazan geleneğinin yaşatılmaya devam edildiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Müslümanlar Ramazan ayının gelişiyle yarın tutulacak ilk oruç öncesinde teravih namazı için cami ve mescitleri doldurdu.
Ramazan ayı coşkuyla karşılandı
Saraybosna, Ramazan ayını gün batımıyla birlikte Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nin üzerindeki Sarı Tabya'dan yapılan top atışıyla karşıladı. Şehre hakim konumda bulunan Sarı Tabya'da toplanan yüzlerce çocuk, top atışıyla birlikte rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.
Teravih vaktinin gelmesiyle birçok vatandaş, Ramazan ayının ilk teravihi için tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii'ni tercih etti.
Ramazan ayı vesilesiyle tarihi Başçarşı süslenirken, Saraybosna'da İslam Birliği Meclisi ve Saraybosna Kantonu Turizm Birliği, Ramazan ayı boyunca hem şehir sakinleri hem de turistlere hitap edecek birçok etkinlik hazırladı. Bölge ülkelerinden Müslümanların da Ramazan ayının ruhunu hissetmek için tercih ettikleri bir adres olarak öne çıkan Saraybosna'da teravih ve iftar programlarının yanı sıra mukabeleler, konferanslar, zikir programları, sergiler ve konserler yapılacak.
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İzmir'in Dikili ve Selçuk ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, toplamda 20'si çocuk 91 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen lastik botta yakalanırken, Selçuk ilçesi Efes Sahili'nde ise karada bir grup düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Camisi başta olmak üzere birçok cami dolarken, diğer Balkan ülkelerinde de camiler Müslümanlarla doldu.
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