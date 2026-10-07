Bostancı\'da erişilebilir kıyafet defilesinde 6 serebral palsili genç podyuma çıktı

Serebral palsili gençler, günlük yaşamda karşılaştıkları giyinme sorunlarına dikkati çekmek, erişilebilir ve fonksiyonel kıyafetlerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen moda defilesinde podyuma çıktı.

Erişilebilir Doğa Derneğince 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında Bostancı'da bir otelde düzenlenen etkinlikte, kıyafet bulmakta ve mevcut kıyafetleri bağımsız şekilde giymekte zorluk yaşayan serebral palsili gençlerin ihtiyaçları gözetilerek özel olarak tasarlanan kıyafetler tanıtıldı.

Tasarımcı ve engelli birey annesi Mavi Tuna tarafından hazırlanan koleksiyonda, gençlerin hareket kabiliyetleri, istemsiz kasılmaları ve ince motor becerilerindeki kısıtlılıklar dikkate alınarak geleneksel kıyafetler yeniden tasarlandı.

Etkinlikte, sonbahar renklerinin hakim olduğu bohem tarzdaki kıyafetleri giyen 6 genç podyumda yer aldı. Gençlerden üçü tekerlekli sandalye kullanırken, yürümekte zorluk çeken diğer gençlere aileleri ve modeller eşlik etti.

Gençler defile sırasında aileleri ve katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı, duygusal anlar yaşandı.

Erişilebilir moda anlayışının yalnızca estetik değil, günlük yaşamı kolaylaştıran işlevsel çözümler de içermesine dikkat çekilen defilede, serebral palsili bireylerin kendilerini rahat, şık ve öz güvenli hissedebilecekleri kıyafetlerin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Tasarımcı Tuna, Erişilebilir Doğa Derneği Başkanı Esin Tutgun ve serebral palsili gençler, duygularını ve projenin hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Engelli kızına yaptığı özel tasarımlar, projenin çıkış noktası oldu

Tasarımcı Mavi Tuna, projenin ağır engelli kızının giyinme sırasında yaşadığı zorluklardan yola çıkarak başladığını belirterek, "Kızım ağır engelli. Kendi başına giyinemiyor. Onu ben giydirirken belli zorlukları yaşadım. Atölyemde onları nasıl kolaylaştırabilirim ama şık da olsun, moda da olsun istedim. Öyle başladım. Önce engelli kızım için anne kız kıyafetleri yaptım. Sonra diğer bireyler için. Böylelikle böyle bir projeye imza attık." dedi.

Serebral palsili bireylerin düğmeleri kullanmakta zorlandığını anlatan Tuna, kıyafetlerde mıknatıs ve cırt cırt gibi alternatifler kullandıklarını söyledi. Tuna, "6 çocuğumuzu giydirdik. 3 tane kızımız, 3 tane de oğlumuz var. Onları Viyana'da sonbahar konseptiyle giydirdik. Uzun tasarım süreçleri oldu. Onların mutluluğunu görmek bizi daha da mutlu etti." diye konuştu.

Erişilebilir Doğa Derneği Başkanı Esin Tutgun da dernek olarak bu yıl bir ilke imza attıklarını dile getirerek, "erişilebilir kıyafet" anlayışıyla özel gereksinimli bireylerin giyinme süreçlerini kolaylaştıran, işlevsel olduğu kadar şık ve modaya uygun tasarımlar hazırladıklarını söyledi.

Tutgun, 19 yaşındaki oğlunun beyin felci olduğunu belirterek, yaşadıkları deneyimlerin kendilerini bu projeye yönelttiğini ifade etti.

Çocukların şık ve görünür olmasının yanı sıra her şeyin erişilebilir olmasını hedeflediklerini vurgulayan Tutgun, şöyle konuştu:

"Giydirirken çok zorlanıyorduk. Kasılmaları, istemsiz hareketleri vardı. 'Ne olabilir, bunu nasıl kolaylaştırabiliriz?' diye düşündük. Mavi, bu tür zorluklara küçük dokunuşlarla çözüm buldu. Bugün hem en şıklar hem görünebilirler hem de çok modern oldular. O çocuklarımızın mutluluğu, bugün hep beraber olmaları, kendilerini önemli hissetmeleri bizim için çok önemli."

"Kendimi manken gibi hissettim"

19 yaşındaki serebral palsili Yağız Tutgun da tasarımcı Mavi Tuna tarafından özel olarak hazırlanan kıyafetlerle tekerlekli sandalyesiyle podyumda yer aldı.

Hayatının en güzel günlerinden biri olduğunu belirten Tutgun, "Bugün mankenlik yapmaya geldim. Kıyafetlerim çok güzel. Çok güzel defileydi. Uzun zamandan beri ilk defa bu kadar çok mutlu oldum. 5 kıyafet denedim, kendimi manken gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki tekerlekli sandalye kullanıcısı Abdülbaki Saruhan da mutluluğunu, "Bugün hayatımda unutamayacağım bir gün oldu. Sadece kıyafet giymedik, kendimizi de gösterdik. Hayata katılmak, var olmak istiyorum. ve de evlenmek istiyorum." sözleriyle paylaştı.

Etkinlikte göz dolduran kıyafetlerle büyük takdir toplayan serebral palsili Umay Damla ise şunları söyledi:

"Bu kıyafetler harika. Bizim için çok emek verilmiş. Kendimi çok mutlu ve gururlu hissettim. Bu tarz kıyafetlere gerçekten ihtiyacımız var. Bu, umarım bir başlangıç olur ve bizim için çok daha fazla kıyafet üretilir."

Defilede podyuma çıkan Mehmet Şirin Utanç da etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Uzun zamandır ilk defa bu kadar mutlu oldum. Kıyafetleri de çok beğendim. Bizi düşünerek böyle tasarımlar yapılması ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.

"Biz unutuluyoruz"

Defilede podyuma çıkan serebral palsili Dilan Marangoz da kendileri için uygun kıyafet bulmakta gerçekten zorlandıklarına dikkati çekerek, "Maalesef bizim için uygun kıyafet ve ayakkabı bulmak imkansız ve biz unutuluyoruz. O yüzden bizim için rahat ve giyilebilir ürünler tasarlanması beni çok mutlu etti. Türkiye'de bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerekiyor." dedi.

Marangoz, defilenin kendisini ve serebral palsili bireyleri onore ettiğini anlatarak, "Tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlarımız da biz de çok mutlu olduk. Bize değer verildiğini hissetmek harika bir duygu. Bizi hayata tutunmak için daha da motive etti. Rengarenk kıyafetlerle sahne aldık. Gerçekten çok mutluyum." şeklinde konuştu.