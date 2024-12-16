Boston Havalimanı'na Dron Tehdidi: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Boston Havalimanı'na Dron Tehdidi: 2 Gözaltı

Boston'da bir dronun havalimanına yakın uçması sonrası 2 kişi gözaltına alındı. Gizemli dronlar tartışma yaratıyor.

16.12.2024 11:18
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ABD'nin Boston kentinde bir dronun Logan Uluslararası Havalimanı'na "tehlikeli" derecede yakın uçması üzerine 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'nin çeşitli bölgelerinde görülen "gizemli" dron görüntüleri, ülke gündeminde yer almaya devam ediyor.

CNN'in haberine göre, yetkililer, bir insansız hava aracının (İHA) Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'na "tehlikeli" şekilde yaklaştığını gözlemlediklerini bildirdi.

Söz konusu dronun konumunun ve uçuş geçmişinin gelişmiş insansız hava izleme teknolojileri kullanılarak tespit edildiğini belirten yetkililer, olayın ardından 2 kişinin "izinsiz giriş" suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Yetkililer, olay yerinden kaçan diğer şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmaların ise sürdüğünü kaydetti.

Dronların insanların ya da araçların üzerinde uçurulmasının yasak olduğuna dikkati çeken polis yetkilileri, "Küçük dronlar bile uçak ve helikopterlere yıkıcı hasar verme potansiyeli de dahil olmak üzere önemli riskler oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Haftalardır gizemi çözülemiyor

ABD Federal Havacılık İdaresine göre, New Jersey'de ilk "gizemli" dron görüntüleri 18 Kasım'da Morris ve Somerset ilçeleri üzerinde tespit edilirken, görgü tanıkları insansız hava araçlarının bisiklet veya küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu ifade etmişti.

Endişe kaynağı "gizemli" dronlar, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın New Jersey'deki golf sahası üzerinde de tespit edilmiş, yerel yetkililer olası bir saldırı ihtimaline karşı bölgedeki uçuşlara kısıtlama getirmişti.

Sosyal medyada günlerdir paylaşılan "gizemli dron" görüntüleri halk arasında birçok soru ve tartışmalara neden olurken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, bu hafta, New Jersey eyaletinde bir süredir uçan "gizemli" dronların "güvenlik tehdidi oluşturduğu" yönünde bir kanıt bulunmadığını belirtmişti.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh de söz konusu dronların ABD'nin doğu yakasına yakın bölgede, İran'a ait gemiden havalandırıldığı iddialarıyla ilgili, "Bunda hiçbir doğruluk payı yok." ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkenin her yerinde gizemli İHA görüntüleri. Bu gerçekten hükümetimizin bilgisi olmadan mı oluyor? Sanmıyorum! Kamuoyuna açıklayın, hem de hemen. ya da onları düşürün." ifadelerine yer vermişti.

New York Valisi Kathy Hochul, insansız hava araçlarının 15 Aralık gecesi Stewart Uluslararası Havalimanı civarında görülmesi üzerine güvenlik nedeniyle hava trafiğinin yavaşlatılmasından sonra New York Eyalet İstihbarat Merkezi'ne durumun araştırılması ve federal hükümette de konuyla ilgili adım atma çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

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