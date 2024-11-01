Botsvana'da Yeni Başbakan: Duma Boko

Güncel

CAPE Botsvana'da 30 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre meclis çoğunluğunu sağlayan Demokratik Değişim Şemsiyesinin (UDC) lideri 54 yaşındaki Duma Boko, ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Botsvana Başyargıcı Terence Rannowane, devlet televizyonu BTV'de yaptığı açıklamada, 69 sandalyeli Ulusal Mecliste 34 sandalye kazanan UDC'nin adayı Boko'nun, Botsvana'nın yeni devlet başkanı seçildiğini ilan etti.

Buna göre yaklaşık 58 yıldır iktidarda olan Botsvana Demokratik Partisi (BDP) yalnızca 4 milletvekili çıkarabildi.

BDP'nin ülkenin İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1966'dan bu yana devam eden iktidarı böylece son buldu.

Botsvana'nın yeni devlet başkanı seçilen Boko, çeşitli muhalefet partilerinin ittifakından oluşan UDC'nin lideri olarak 2014'ten beri ana muhalefet lideri sıfatı taşıyordu.

Yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip Botsvana, Afrika'nın en zengin elmas madenlerine sahip ülkesi olarak öne çıkıyor.

Kıtanın en gelişmiş demokrasileri arasında gösterilen Botsvana'da, son yıllarda elmas gelirlerinde yaşanan düşüşle yükselen işsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve yaygın yoksulluk, BDP'nin seçim hezimetinin arkasında yatan en önemli faktörler olarak gösteriliyor.