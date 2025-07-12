Boya Fabrikasında Yangın

Başkentte bir boya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.
Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında, akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede fabrikanın boya üretim bölümüne yayılması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Fabrikanın boya üretim bölümünün tamamen yandığı olayda, hasar meydana geldi.
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