Boyabat\'ta 2. Uluslararası Karikatür Yarışması Ödülleri Verildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2. Uluslararası Karikatür Yarışması ödül töreni düzenlendi.

Boyabat Kaymakamlığı öncülüğünde Boyabat Gençlik Merkezi ve Boyabat Akademi Spor Kulübü'nün iş birliğinde düzenlenen "Orman yangınları" konulu 2. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödül töreni ve karikatürlerin yer aldığı serginin açılışı, Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yarışmanın jüri başkanlığı görevini üstlenen karikatür sanatçısı Aşkın Ayrancıoğlu, orman yangınlarının yalnızca ağaçları değil, yaşamı, belleği ve geleceği yok eden küresel bir felaket olduğunu söyledi.

Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında her yıl milyonlarca hektar ormanın insan ihmali, kundaklama, iklim krizi ve bilinçsiz müdahale sonucu kül olduğunu anlatan Ayrancıoğlu, "Bu yangınlar doğayı, yaban hayatını, insan emeğini ve ortak yaşam alanlarımızı geri dönülmez biçimde tahrip etmektedir. Bu yarışmanın amacı, karikatürün evrensel dili aracılığıyla orman yangınlarına dikkat çekmek, toplumsal farkındalık yaratmak ve insanlığı doğayla olan sorumluluğunu yeniden düşünmeye davet etmektir." dedi.

Ayrancıoğlu, karikatür yarışmasına 42 ülkeden 380 sanatçının 592 eserle katıldığına dikkati çekerek, "Yetişkinler kategorisinde Çin'den Bilig Ba birinci, Türkiye'den Mehmet Zeber ikinci, Ukrayna'dan Oleksiy de üçüncü oldu. Gençler kategorisinde ise İran'dan Nilya Sadat Mirrezaie birinciliği, Türkiye'den Elif Kıyak ikinciliği, Sare Nur Toydaş da üçüncülüğü kazandı. Yarışmaya katılan tüm çizerlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra dereceye giren karikatür çizerlerine madalya ve başarı belgelerinin verildiği programda karikatürlerin yer aldığı sergi açıldı.

Programa Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ile diğer ilgililer katıldı.

Sergi, iki gün süreyle açık kalacak.