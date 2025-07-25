Boyabat\'ta Anız Yangını: 60 Balya Saman Yandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangınında 60 balya saman yandı.

İlçeye bağlı Cemalettin köyünde 60 dönümlük arazide yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında 60 dönümlük arazi zarar görürken, arazide bulunan 60 balya saman da tamamen yandı.