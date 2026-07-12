Boyabat\'ta Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı

Boyabat'ta yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Şaban Kurt idaresindeki 57 DA 540 plakalı otomobil, Daylı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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