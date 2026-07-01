Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 10 HV 964 plakalı otomobil, Boyabat-Saraydüzü kara yolu Muratlı köyü mevkisinde R.A. yönetimindeki 06 ESG 595 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan B.Ç, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Boyabat 75 Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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