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Boz ayı Tatar baraj gölünden yüzerek karşı kıyıya geçti - Son Dakika
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Boz ayı Tatar baraj gölünden yüzerek karşı kıyıya geçti

Elazığ-Tunceli sınırındaki Tatar baraj gölünde balıkçılık yapan 2 kişi, boz ayının yüzerek karşı kıyıya geçişini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Boz ayı Tatar baraj gölünden yüzerek karşı kıyıya geçti
15.12.2023 - 15:46,
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ELAZIĞ- Tunceli sınırındaki Tatar baraj gölünden karşı kıyıya yüzerek geçen bozayı, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ'ın Karakoçan ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesi arasındaki Tatar baraj gölünde sandallarıyla balıkçılık yapan 2 kişi, suyun Tunceli tarafındaki kıyıya yüzmeye çalışan boz ayıyı fark etti. Bir süre yüzdükten sonra Mazgirt ilçesindeki kıyıya ulaşan bozayı, koşarak bölgeden uzaklaştı. Ayının karşıya geçişini alkışlayarak kutlayan balıkçılar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Boz ayı Tatar baraj gölünden yüzerek karşı kıyıya geçti - Son Dakika
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