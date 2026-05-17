Bozayının Kayma Anı Dronla Görüntülendi

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, kış uykusundan uyanan bir bozayının karla kaplı yamaçtan inerken kaydığı anlar, dronla görüntülendi.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan bozayılar, doğada yiyecek arayışına çıkıyor. Şavşat ilçesindeki yüksek rakımlı ormanlık alanda gezinen bir bozayı, dronla görüntülendi. Karla kaplı dik yamaçta önce bir süre koşan ayı, daha sonra metrelerce aşağı kaydı. Sanal medyada paylaşılan o anların görüntüleri çok sayıda beğeni aldı.