Marmaris Belediyesi, Bozburun Sahilinde Başlattığı Çalışmaları Tamamladı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi, Bozburun Sahilinde Başlattığı Çalışmaları Tamamladı

12.06.2026 16:19  Güncelleme: 16:46
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Marmaris Belediyesi, Bozburun'da 1,5 kilometrelik sahil hattında iki etapta yürüttüğü yenileme çalışmalarını tamamladı. Kaldırımlar yenilenirken cep otoparkları oluşturuldu, bölge daha modern ve güvenli hale getirildi.

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi tarafından Bozburun'da 1,5 kilometrelik sahil hattında yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı. İki etap halinde gerçekleştirilen düzenlemelerle sahil bandı modern, güvenli ve konforlu bir görünüme kavuştu.

Marmaris Belediyesi tarafından deniz turizminin önemli merkezlerinden Bozburun'da iki ay önce başlatılan sahil düzenleme çalışmaları tamamlandı. Toplam 1,5 kilometrelik sahil hattı iki etap halinde yenilenerek daha modern, güvenli ve konforlu hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında sahil boyunca imar planına uygun şekilde kaldırımlar yenilenirken, cep otoparkları da oluşturuldu. Bölge, ziyaret eden misafirler için daha estetik ve kullanışlı hale getirildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mavi yolculuk ve deniz turizminin önemli duraklarından biri olan Bozburun'da sahil bandı daha düzenli, erişilebilir ve güvenli bir yapıya kavuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi, Bozburun Sahilinde Başlattığı Çalışmaları Tamamladı - Son Dakika

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