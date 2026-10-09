Bozcaada\'da BIFED 13\'üncü kez başladı, 44 belgesel izleyiciyle buluşuyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(ÇANAKKALE) - Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED), ikinci gününü geride bıraktı. Dünyanın farklı coğrafyalarından ekolojik sorunları, toplumsal mücadeleleri ve yaşam hikayelerini konu alan belgeseller, Bozcaada Halk Eğitim Merkezi ve Salhane'de izleyiciyle buluştu. Beş gün sürecek festivalde 70'ten fazla ülkeden seçilen 44 belgeselin yanı sıra söyleşiler, atölyeler, sergiler ve yürüyüşler düzenleniyor. Yönetmenlerin katıldığı gösterimlerin ardından gerçekleştirilen soru-cevap oturumlarıyla izleyiciler filmlerin yaratıcılarıyla bir araya geliyor.

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED), bu yıl 13'üncü kez kapılarını açtı. Festival Koordinatörü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ethem Özgüven ve Festival Yönetmeni Petra Holzer'in kurucusu olduğu festival, ikinci gününü geride bıraktı.

Festival kapsamında 8 Ekim'de Salhane ve Bozcaada Halk Eğitim Merkezi'nde gün boyunca belgesel gösterimleri gerçekleştirildi.

SALHANE'DE DÖRT AYRI GÖSTERİM

Salhane'de saat 10.00'da İlkay Nişancı'nın yönettiği "Yavaş Ölüm" izleyiciyle buluştu.

Saat 13.00'te Aleksandra Swann'ın "Sundari'nin Kuğu Şarkıları", Mina Zmasch'ın "Ben Tanık", Anna M. Jönsson'un "Atık Şehir" ve Abbas Bagherali Shorpasand'ın "Atık Şehir: Yaşamın Çöplüğün Hikayesi" adlı belgeselleri gösterildi.

Saat 16.00'da Bora Çalışkan'ın yönettiği "Eşeğin Güzelliği" izleyiciyle buluşurken, günün son gösteriminde saat 20.00'de Çayan Demirel ve Ayşe Çetinbaş'ın yönettiği "Kardeş Türküler: 30 Yıl" gösterildi.

HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDE GÖSTERİMLER GÜN BOYU SÜRDÜ

Bozcaada Halk Eğitim Merkezi'nde ise saat 10.00'da Rodriquez Nuesch'in yönettiği "Çöldeki Güç" ile "M...'ın Balıkçıları" gösterildi.

Saat 13.00'te Salomé Raban'ın yönettiği "Mohionde", saat 16.30'da Oustama ve Violeta Mora'nın yönettiği "Yeşil Çöl" izleyiciyle buluştu.

Günün son gösteriminde ise saat 20.00'de Emre İmir'in yönettiği "Geçiş" ile Jacqueline Zünd'ün yönettiği "Sıcak" gösterildi.

Son gösterimden önce ise Evrim İnci'nin yönetmenliğini üstlendiği "Gelgit" filmi izleyiciyle buluştu. 9 dakikalık belgesel, belediye çalışanı Mustafa Simavlı'nın 20 yıl boyunca Karaburun Adası'nda yaşayan yabani keçilere haftanın iki günü tekneyle tatlı su götürmesini konu alıyor. Simavlı'nın hastalığı nedeniyle adaya yaptığı son yolculuğu anlatan filmin gösteriminin ardından yönetmen İnci, festival izleyicisinin sorularını yanıtladı.

YÖNETMENLER İZLEYİCİLERLE BİR ARAYA GELİYOR

Festival boyunca film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölyeler, sergiler ve yürüyüşler düzenleniyor. Yönetmenlerin katıldığı gösterimlerin ardından gerçekleştirilen soru-cevap oturumlarında izleyiciler, filmlerin yapım süreçleri ve ele aldıkları ekolojik ve toplumsal meseleler üzerine yönetmenlerle konuşma fırsatı buluyor.

Festival kapsamında 70'ten fazla ülkeden seçilen 44 belgesel, Bozcaada Halk Eğitim Merkezi ve Salhane'de ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor.

ANA YARIŞMADA 8 BELGESEL

Ana yarışma kategorisinde bu yıl 8 belgesel iki ödül için yarışıyor. BIFED Büyük Ödülü, 8 Mart 2026'da hayatını kaybeden Bozcaadalı gravür sanatçısı Fethi Kayaalp adına verilecek. İkincilik ödülü ise Bozcaadalı müzik öğretmeni Madam Melba adına sahibini bulacak.

Öğrencilerin çektiği belgeselleri desteklemek amacıyla oluşturulan Gaia Öğrenci Belgeselleri kategorisindeki 7 film de 2023 yılından bu yana Naci Gülçhan adına verilen ödül için yarışıyor. Ön jürinin final seçkisine alamadığı ancak izleyiciyle buluşmasını istediği 15 belgesel ise Panorama kategorisinde gösteriliyor.

BREZİLYA'DAN HİNDİSTAN'A ÖZEL GÖSTERİMLER

Festivalin özel gösterimler bölümünde "Brezilya'nın Yerli Sesleri" başlığı altında Yanomami halkının hikayesini kendi yönetmenlerinin gözünden anlatan 3 belgesel yer alıyor.

"Hindistan'dan Ekolojik Belgeseller" başlığı altında 4 film izleyiciyle buluşurken, Akdeniz'in adaları ve kıyıları arasında kurulması hedeflenen dayanışma ağı kapsamında Sicilya ile gerçekleştirilen işbirliğiyle 2 belgesel gösteriliyor.

BIFED, 11 Ekim'e kadar Bozcaada'da devam edecek. Festival kapsamındaki tüm film gösterimleri ücretsiz gerçekleştirilecek.