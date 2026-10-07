Bozcaada\'da kazada yaralanan kişi Geyikli üzerinden ÇOMÜ Hastanesine kaldırıldı

Bozcaada'da kazada yaralanan kişi Geyikli üzerinden ÇOMÜ Hastanesine kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozcaada'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişinin sağlık kontrolleri sonrası tıbbi tahliyesine karar verildi. Ambulansla Bozcaada İskelesi'ne getirilen yaralı, Sahil Güvenlik botuyla Geyikli İskelesi'ne taşınarak ÇOMÜ Hastanesinde tedavi altına alındı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Bozcaada'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan E.K'nin (44) yapılan sağlık kontrolleri sonrası tıbbi tahliyesine karar verildi.
Ambulansla Bozcaada İskelesi'ne getirilen yaralının "TCSG-908" bot komutanlığınca Geyikli İskelesi'ne tahliyesi yapıldı.
İskelede bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan E.K, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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