Bozcaada'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Bozcaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, tahlisiye botu ile kurtarıldı.
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişi bulunduğu tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip emniyete alındı.
Bozcaada açıklarında, 13 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişi bulunan tekne, tahlisiye botuyla Çanakkale'de emniyete alındı.
Kaynak: DHA
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