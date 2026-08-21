Adana'da sokak ortasında kadına şiddet: Çığlıkları mahallede yankılandı - Son Dakika
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Adana'da sokak ortasında kadına şiddet: Çığlıkları mahallede yankılandı

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Adana’da bir erkeğin sokak ortasında bir kadına uyguladığı acımasız şiddet, cep telefonu kamerasına dehşet anlarıyla yansıdı. Saldırganın elinden kurtulmaya çalışırken yere düşen kadının "İmdat!" çığlıkları mahallede yankılanırken, vahşi saldırı çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Şahıs polisin müdahalesiyle gözaltına alınırken, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir kadının sokak ortasında vahşice darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Adana'da sokak ortasında kadına şiddet: Çığlıkları mahallede yankılandı

"İMDAT ÇIĞLIKLARINA RAĞMEN ŞİDDETİ SÜRDÜRDÜ"

Görüntülerde apartman bahçesinde başlayan tartışma sırasında şahsın kadını saçından çekip darbettiği görülürken, kadının ise acı içinde sürekli "İmdat! Yeter!" diyerek çığlık attığı duyuldu. Saldırganın elinden kurtulup sokağa doğru kaçmaya çalışan kadın, dengesini kaybedip yere düşünce, sahıs, peşinden koşarak yere yılan kadını tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti.  Kadının çaresizce attığı yardım çığlıkları tüm mahallede yankılandı.

Adana'da sokak ortasında kadına şiddet: Çığlıkları mahallede yankılandı

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Yerde şiddet görmeye devam eden kadının feryatları üzerine sokaktaki vatandaşlar ve çevredeki diğer mahalle sakinleri hızla olay yerine koşarak saldırgana müdahale etti. Şahsı kadından uzaklaştıran çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da sokak ortasında kadına şiddet: Çığlıkları mahallede yankılandı

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şiddet uygulayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler, Kadına şiddet, Cep Telefonu, 3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika Adana Adana'da sokak ortasında kadına şiddet: Çığlıkları mahallede yankılandı - Son Dakika

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