Esenyurt’ta yakalanan firari nezarette intihara kalkıştı, hastanede öldü
Esenyurt’ta hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan ve 12 ayrı suçtan aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Nezarette intihara kalkışan şahıs hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan ve 12 ayrı suçtan aranan G.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.
NEZARETHANE EŞOFMANININ İPİ İLE İNTİHARA KALKIŞTI
G.D., işlemlerinin yapılması için polis merkezindeki nezarethaneye götürüldü. Nezarethanede eşofmanının ipini kullanarak kendisine zarar veren şahsı fark eden polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
KURTARILAMADI
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan G.D., doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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