Esenyurt’ta yakalanan firari nezarette intihara kalkıştı, hastanede öldü

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan ve 12 ayrı suçtan aranan G.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

NEZARETHANE EŞOFMANININ İPİ İLE İNTİHARA KALKIŞTI

G.D., işlemlerinin yapılması için polis merkezindeki nezarethaneye götürüldü. Nezarethanede eşofmanının ipini kullanarak kendisine zarar veren şahsı fark eden polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan G.D., doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.