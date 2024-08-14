Bozcaada'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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Bozcaada'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Bozcaada\'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Çalışmalara vatandaşlar da su tankerleriyle destek veriyor.

14.08.2024 16:16
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bozcaada'daki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangının kontrol altına alınması için havadan 3 helikopter ve 3 uçak ile karadan da çok sayıda ekiple başlattıkları çalışmayı sürdürüyor.

Çalışmalara vatandaşlar da su tankerleriyle destek veriyor.

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe de sahadaki söndürme çalışmalarının koordinasyonuna katıldı.

Kaynak: AA

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