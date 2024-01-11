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Bozdoğan ve Gökdoğan Füzeleri Tasarım Doğrulama Testlerini Tamamladı - Son Dakika
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Bozdoğan ve Gökdoğan Füzeleri Tasarım Doğrulama Testlerini Tamamladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını ve kabul testleri için hazır olduklarını açıkladı. Füzeler, harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlerin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulacak.

Bozdoğan ve Gökdoğan Füzeleri Tasarım Doğrulama Testlerini Tamamladı
11.01.2024 - 17:50,  Güncelleme: 17:52
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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerimizin tasarım doğrulama testleri tamamlanmıştır. Artık füzelerimiz kabul testleri için hazır. Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlerimizi gerçekleştirip, hava kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan ve Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 23) gerçekleştirilen tören ile seri üretim sözleşmesi imzalanan 'Göktuğ Projesi' kapsamında önemli bir aşama daha katedildi. Proje kapsamında her iki füzenin tasarım doğrulama testleri yapıldı.

Test kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerimizin tasarım doğrulama testleri tamamlanmıştır. Artık füzelerimiz kabul testleri için hazır. Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlerimizi gerçekleştirip, hava kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Gök vatanın güvenliği savunma sanayimize emanet" diye konuştu.

Tasarım doğrulama testleri tamamlanarak kabul testleri için hazır hale gelen füzeler, bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlere tabi tutulup, akabinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulacak.

Kaynak: DHA
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Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Haluk Görgün, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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