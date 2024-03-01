Bozkır'da 28 Şubat'ın Toplumsal Etkileri Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika
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Bozkır'da 28 Şubat'ın Toplumsal Etkileri Konulu Konferans Düzenlendi

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen '28 Şubat'ın Toplumsal Etkileri' konferansında, Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllü Derneği (BİM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, sürece ilişkin bilgiler verdi. Görür, 28 Şubat sürecinin taşlarının 1990'lı yılların başından itibaren döşenmeye başladığını ifade ederek, süreçte milletin seçtiklerine tahammül edilmediğini belirtti.

01.03.2024 14:17  Güncelleme: 14:19
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Bozkır'da " 28 Şubat'ın Toplumsal Etkileri" konulu konferans düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "28 Şubat'ın Toplumsal Etkileri" konferasında, Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllü Derneği (BİM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, sürece ilişkin bilgiler verdi.

Görür, 28 Şubat sürecinin taşlarının 1990'lı yılların başından itibaren döşenmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"54. Hükümet'in iktidardan el çektirilmesi amacıyla yaşanan süreçte Erbakan Hükümeti'nin kurduğu havuz sistemi ve D8 projesi özellikle hedefte yer alıyordu. Demokrasilerde milletin oyuyla iktidara gelenlerin, yine milletin oyuyla iktidardan gitmesi gerekiyor. Ancak 28 Şubat sürecinde milletin seçtiklerine tahammül edilmediğini görüyoruz. Erbakan hükümetine son vermek amacıyla askeriye, medya ve iş dünyası el ele çalıştı."

Medeniyetlerin gençlerin omuzlarında yükseldiğine dikkat çeken Görür, bu anlamda üniversite gençliğine çok iş düştüğünü sözlerine ekledi.

Programın ardından Görür'e hediye takdim edildi.

Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, 28 Şubat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozkır'da 28 Şubat'ın Toplumsal Etkileri Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika

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